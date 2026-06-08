道枝駿佑の「代表作」だと思う作品ランキング！ ダントツ1位は『金田一少年の事件簿』、では2位は？
アイドル活動と並行して、俳優としても着実にキャリアを重ねてきた「なにわ男子」の道枝駿佑さん。ファンの記憶に残る出演作にも注目が集まっています。
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『母になる』（日本テレビ系／2017年）です。主演の沢尻エリカさん演じる柏崎結衣の息子・広を演じています。
広は3歳のときに誘拐され、児童養護施設で暮らした過去を持つ少年。道枝さんは本作がドラマ初出演ながら、思春期の少年を等身大で演じ、話題を呼びました。
回答者からは「このイケメンは誰！と衝撃をうけた。瞳が澄んでいて個性的で印象に残った」（30代女性／岡山県）、「純粋な少年がハマり役だったから」（50代女性／埼玉県）、「この作品で一気に俳優としての知名度が上がったと思うから」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。1995年にスタートした大ヒットシリーズで、道枝さんは5代目・金田一一を演じています。過去には堂本剛さん（1995年／1996年）、松本潤さん（2001年）、亀梨和也さん（2005年）、山田涼介さん（2013年／2014年）が主演を務めました。
本作は過去のエピソードの現代版リメイクを含む、史上最大スケールのエピソードが集結。原作とは正反対に事件が起こるなど、本作ならではの脚色も随所にちりばめられ、インパクト大です。
回答コメントでは「金田一は歴代の人たちとはまた違う味が出ていたから」（20代女性／大阪府）、「剛くんのイメージが強かったのでどうかな？と思っていたけれど違和感がなかったからです」（40代女性／青森県）、「プレッシャーも大きかったはずですが、彼ならではのスタイルを活かした、新時代の金田一一を堂々と演じきっていたからです」（40代男性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：『母になる』（柏崎広）／54票
2位にランクインしたのは、『母になる』（日本テレビ系／2017年）です。主演の沢尻エリカさん演じる柏崎結衣の息子・広を演じています。
回答者からは「このイケメンは誰！と衝撃をうけた。瞳が澄んでいて個性的で印象に残った」（30代女性／岡山県）、「純粋な少年がハマり役だったから」（50代女性／埼玉県）、「この作品で一気に俳優としての知名度が上がったと思うから」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／117票
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。1995年にスタートした大ヒットシリーズで、道枝さんは5代目・金田一一を演じています。過去には堂本剛さん（1995年／1996年）、松本潤さん（2001年）、亀梨和也さん（2005年）、山田涼介さん（2013年／2014年）が主演を務めました。
本作は過去のエピソードの現代版リメイクを含む、史上最大スケールのエピソードが集結。原作とは正反対に事件が起こるなど、本作ならではの脚色も随所にちりばめられ、インパクト大です。
回答コメントでは「金田一は歴代の人たちとはまた違う味が出ていたから」（20代女性／大阪府）、「剛くんのイメージが強かったのでどうかな？と思っていたけれど違和感がなかったからです」（40代女性／青森県）、「プレッシャーも大きかったはずですが、彼ならではのスタイルを活かした、新時代の金田一一を堂々と演じきっていたからです」（40代男性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)