「好きな二世タレント」ランキング！ 2位「宇多田ヒカル」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな二世タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。1998年に15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史上の最多セールス記録を樹立しました。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと歌手の藤圭子さんという著名な両親を持ちながらも、その類まれなる音楽センスと唯一無二の歌声で、世界的なトップアーティストとして絶大な支持を集めています。
▼回答者コメント
「親の力を前に出さず、実力勝負をしているから」（40代女性／福岡県）
「音楽的センスがすごい」（40代女性／神奈川県）
「歌が上手くて才能があり好きだから」（30代女性／石川県）
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞したほか、近年も『キングダム』シリーズや『コンフィデンスマンJP』など数々の大ヒット作で主演やヒロインを務めています。父親はサッカー元日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明さんですが、親の看板を感じさせない圧倒的な華と確かな演技力で、男女問わず多くのファンに愛されています。
▼回答者コメント
「人が良く、悪いうわさを聞いたことがないため。また二世であるにもかかわらず、親に頼るといったことをせずに活躍をしていらっしゃることから」（20代女性／埼玉県）
「ドラマでよく見ていてファンだから」（30代男性／埼玉県）
「長澤まさみさんは圧倒的なビジュアルに加え、演技もとても上手。また、バラエティにたくさん出ないことで女優 長澤まさみというイメージを長年保っているのがとても素敵だと思います」（20代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：宇多田ヒカル／58票
2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。1998年に15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will tell』がダブルミリオンを記録し、1stアルバム『First Love』は日本音楽史上の最多セールス記録を樹立しました。音楽プロデューサーの宇多田照實さんと歌手の藤圭子さんという著名な両親を持ちながらも、その類まれなる音楽センスと唯一無二の歌声で、世界的なトップアーティストとして絶大な支持を集めています。
「親の力を前に出さず、実力勝負をしているから」（40代女性／福岡県）
「音楽的センスがすごい」（40代女性／神奈川県）
「歌が上手くて才能があり好きだから」（30代女性／石川県）
1位：長澤まさみ／109票
見事1位に輝いたのは、俳優の長澤まさみさんでした。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞したほか、近年も『キングダム』シリーズや『コンフィデンスマンJP』など数々の大ヒット作で主演やヒロインを務めています。父親はサッカー元日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明さんですが、親の看板を感じさせない圧倒的な華と確かな演技力で、男女問わず多くのファンに愛されています。
▼回答者コメント
「人が良く、悪いうわさを聞いたことがないため。また二世であるにもかかわらず、親に頼るといったことをせずに活躍をしていらっしゃることから」（20代女性／埼玉県）
「ドラマでよく見ていてファンだから」（30代男性／埼玉県）
「長澤まさみさんは圧倒的なビジュアルに加え、演技もとても上手。また、バラエティにたくさん出ないことで女優 長澤まさみというイメージを長年保っているのがとても素敵だと思います」（20代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)