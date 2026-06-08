上田（左）や渡辺が所属するフェイエノールトを去るファン・ペルシ監督（右）。（C）Getty Images

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　上田綺世と渡辺剛を擁するオランダの名門フェイエノールトは現地６月７日、ロビン・ファン・ペルシ監督と袂を分かち、2026-27シーズンを新たな指揮官のもとでスタートさせると発表した。

　ファン・ペルシ監督は、2025年２月に解任されたブライアン・プリスケ監督の後任として、フェイエノールトの指揮官に着任。就任１年目にチームはリーグ戦を３位で終え、２年目の今季は２位でフィニッシュし、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得していた。

　現地紙『De Telegraaf』によれば、42歳のオランダ人指揮官は、クラブとの契約を2027年の夏まで残していたものの、７日付けで解除され、解任という形でフェイエノールトを去るという。

　テクニカルダイレクターのデヴィ・リゴーは、クラブの公式サイトを通じて、次のように説明している。
 
「ロビン・ファン・ペルシは、この18か月間、クラブのために全力を尽くしてくれた。厳しいシーズンを乗り越え、最終的にチームを２位に導いたことは称賛に値する。結果的にクラブにとって、非常に重要なCLの出場権を獲得できた。

　私たちは、チームのパフォーマンスに波があったことや、欧州カップ戦とエールディビジの両方で勝点が徐々に伸びなくなっていたことなど、様々な要素を踏まえて、クラブ内部で徹底的に評価した。その結果、新シーズンは新たな監督のもとでスタートする方が良いという結論に至った」

　なお、フェイエノールトは今後数週間以内に、ファン・ペルシの後任を発表する予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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