◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン最終日（2026年6月7日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

メジャー第2戦の最終ラウンドが行われ、首位タイから出た世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算8アンダーで大会初優勝を飾った。

今季4勝目でツアー19勝目。メジャーは2度目の優勝を飾ったシェブロン選手権に続き2連勝で通算4勝目。21年に全米女子プロを制しておりメジャー3冠となった。

ともにメジャー初優勝を目指したチャーリー・ハル（30＝英国）とギャビー・ロペス（32＝メキシコ）が7アンダーで1打差の2位に並んだ。

2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は72で回り3アンダーで6位だった。

桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が1アンダーの14位と健闘。渋野日向子（27＝サントリー）はイーブンパーの17位で4日間を終えた。

昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）は2オーバーの22位。

吉田優利（26＝エプソン）、神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）は3オーバーの28位となった。

メジャー2勝目を狙った山下美夢有（24＝花王）は4オーバーの34位、古江彩佳（25＝富士通）は5オーバーの40位に終わった。

岩井明愛（23＝Honda）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は6オーバーの45位。西郷真央（24＝島津製作所）は9オーバーの59位。小祝さくら（28＝ニトリ）は10オーバーの60位だった。