「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）

ドジャースは投手陣が精彩を欠いて１３失点の大敗を喫した。大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で出場し、５打数２安打１得点。６月出場６試合で５度目となるマルチ安打で打率を今季最高（開幕戦を除く）の・３０２に上げた。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は・９３９でシュワバー（フィリーズ）を抜きナ・リーグトップに浮上した。出塁率はリーグ１位の・４１７、長打率はリーグ１３位の・５２２となっている。

試合前までシュワバーを３ポイント差で追っていたが、この日の２安打で抜き去った。試合後、ロバーツ監督は「彼の身体の状態はいい。ボールもよく見えているし、強い打球を打っている。すごく良い打席を送れている。だから、彼の調子がいいと、間違いなく打線全体を後押しし、得点につながる」と大谷の状態に太鼓判。「今の彼は常に出塁しているようにみえるし、ショウヘイがああいうスイングをしてくれると、チームに活力を与える」と、うなずいた。

一方で大谷はここまで１１本塁打でシュワバーはメジャー最多の２３本塁打（長打率はナ・リーグ１位の・５７９）。指揮官は「私はまだ絶好調とは思っていない。というのも長打力はこれから上がってくると思っている」と語り、「彼は強い打球を打っているし、四球もしっかり選んでいる。当然、マウンドにも立っている。これこそがショウヘイという選手がどれだけ特別か、ということだ」と、感嘆した。