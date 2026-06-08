◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第１週カナダ大会 日本 ３―２ （２９―２７、２５―２０、２３―２５、２８―３０、１５―１２）ドイツ（７日、カナダ・ケベックシティー）

１次リーグが行われ、世界ランク４位の日本は敵地で１０位・カナダに３―２のフルセットの死闘の末に下し、開幕４連勝。カナダ大会最終戦を勝利で締めくくった。第１セット（Ｓ）から大接戦となったが、２６―２７から主将の石川真佑（エジザジュバシュ）が３連続得点で取り切ると、２―２の最終Ｓはカナダの監督にレッドカードが出される異例の事態も、途中出場のセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）の冷静のトスから最後は和田由紀子（アルシーツィオ）が決めきった。

最後は気持ちだった。２―２の最終Ｓ。９―６の場面でカナダのジョバンニ・グイデッティ監督が反則に猛抗議し、主審からレッドカードが出される異例の事態。日本に１点が加算され、佐藤淑乃（ミラノ）のスパイクで得点を重ね、最後は和田のライトからの攻撃で２点を奪い、粘る相手を振り切った。

アウトサイドヒッター（ＯＨ）は石川、佐藤、和田、セッター・関菜々巳（アルシーツィオ）、ミドルブロッカー（ＭＢ）は３４歳の島村春世、前戦のドイツ戦でデビューした山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）、リベロは福留慧美（姫路）が先発し、前戦と変わらない布陣。第１Ｓはいきなり大接戦となり、カナダに先にセットポイントを握られたが、２６―２７から石川がスパイクを決めると、３連続でトスを託され、いずれも決めて、２９―２７で先取した。

第２Ｓも後半に追いつかれたが、１７４センチの石川が１０センチ以上も高い相手のブロックをいつもせず、スパイクを決めてセットポイントを握ると、最後は和田のロールショットで取り切った。第３Ｓ、第４Ｓは大接戦の末、２８―３０で落とし、日本は今大会で初めてフルセットの激闘を演じた。

２―２の最終Ｓはセッター・中川をセットの頭から起用し、佐藤がＮＥＣ川崎に在籍した先シーズンまでのコンビを生かし、１点目。４―３からＭＢ荒木彩花のサービスエース。カナダのエース・バンライクの強烈な攻守を振り切り、大熱戦を制して無傷の４連勝につなげた。

◆ネーションズリーグ １９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本はカナダ、フィリピン、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・マカオ）が７月の決勝大会に進む。２４年大会で日本は銀メダルを獲得している。