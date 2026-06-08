◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

１８位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーの１７位で大会を終えた。３年連続のトップ１０入りはならなかったが、初日、２日目と３位につけ、今季自己最高位でのフィニッシュとなった。

ホールアウト後に「スタートが良かった分、こいう終わり方は悔しい気持ちでいっぱいだけど、一打一打一生懸命やった結果がこれだったので。まだまだ自分は伸びしろがいっぱいだな、と今は思うしかない。来週から試合があるし、切り替えて前を向いてやっていくしかない」と振り返った。

７番までパーを重ね、８番は残り１６２ヤードの第２打を３メートル半につけてバーディーを先行させた。１１番パー５は２メートル半のバーディーパットがカップ左へ。１５番では第２打をグリーン右バンカーに入れ、６メートル近く残ったパーパットが入らずボギーを喫した。１６番パー３で４メートルのチャンスにつけたが、わずかにカップをそれ、その場でしゃがみこんだ。

１４ホール中１０ホールでフェアウェーを捉え、パーオン率は８３・３％を誇った一日。「チャンスが比較的今日は多かったなかで、なかなかそれを決めきることができなかった。前半はしのいだパーパットもあったし、ロングパットあったが、しっかり耐えられて８番でやっと（バーディーが）来た。その後がなかなか来なかったので、グリーン上が悔しいラウンドだった」と語った。

今季は米ツアー出場７戦で４度予選落ちし、最高が５月のクローガー・クイーンシティー選手権の４７位と苦戦が続いていたが、メジャーで今季最高位に食い込んだ。２０２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残した大会で、復調のきっかけをつかんだ。