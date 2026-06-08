【津波注意報】日本に津波注意報 フィリピン付近でマグニチュード８．２の地震 気象庁
８日午前８時３８分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。
震源地は、フィリピン付近で、地震の規模を示すマグニチュードは８．２と推定されます。太平洋の広域に津波発生の可能性があります。
日本では、九州沖縄から関東までの太平洋側を中心に津波注意報が発表されています。東北と北海道の太平洋側など一部でも若干の海面変動が予想されています。
若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。
＜津波予報（若干の海面変動）＞北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、 青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、 東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、 岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、 愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、 長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、 大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 津波注意報の発表状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊現在、津波注意報を発表している沿岸は次のとおりです。 ＜津波注意報＞ 茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、 相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、高知県 宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、 沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 解説 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＜津波注意報＞ 海の中や海岸付近は危険です。 海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。 潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり 海岸に近づいたりしないようにしてください。
＜津波予報（若干の海面変動）＞若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
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