水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 6月8日〜14日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢やりたいことができる環境を整えて。
14日は原点回帰が吉
仕事でもプライベートでも、先を見越した準備とリスク対策をすべきとき。スケジュールや経費の見直し、充分な休息、食品や日用品のストックの管理など、身の回りの環境すべてに目を配って。14日は初心を思い出すと、今の自分に必要なことが見えてきそう。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢好きなことが同じ人がラッキーパーソン。
意外な出会いを楽しんで
意外な相手から声がかかったり、思いもよらない人と協力することになったりして、新しい人間関係が動き出す予感。特に趣味や推し活など、好きなことで共通点の多い人との出会いは、たくさんのうれしい出来事を引き寄せてくれそう。12日の感謝の気持ちは、言葉と態度でていねいに伝えると◎。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢日々の中でふと生まれる、小さな気づきを大切に
朝の支度中に浮かんだアイディア、SNSで目にしたひと言など、生活の中の“小さな気づき”が現状をよりよく変えるヒントに。「これ、試してみようかな」と思えたら、まずは一度やってみて。ただし13日に違和感があったことは、深追いせずスルーするのが正解です。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢絞り込みが大事。
ひとつのことに集中して取りかかろう
遊びも仕事も「今いちばんがんばりたいこと」をひとつだけ選んで深く掘り下げてみると、思った以上の成果や発見がありそうです。リベンジ、やり直し、修復に関することも◎。また14日は、ゆっくり湯船につかるなど心と体をゆるめる時間を大切に。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢“自分がどうしたいか”が最優先。
一歩踏み出せば新たな展開が生まれる
やりたいことがはっきりして、前へ進む力が湧いてくるとき。まわりの意見より自分の気持ちを軸に行動を起こすと、運気が上昇します。8日は、そんなあなたの気持ちを形にできるチャンス。向き合うべき課題も見えてきますが、今のあなたならクリアできるはず。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢周囲からのサポートが行動を後押し！
気になる誘いには乗ってみて
一人では踏み出しにくかったことも、だれかの提案や誘いがきっかけとなって、思い切ったアクションを起こせそうです。これまで触れてこなかった分野でも、声をかけられたら試してみて。9日は願いを聞いてもらいやすい日。ほしいものにも手が届きそう。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢「楽しい」と思えるものにお金を使うと運気アップ！
自分の物でも、だれかへの贈り物でも、「これがあると毎日が楽しくなる」と思えることにお金を使うと運気のめぐりがよくなるとき。特に今月始まった新しい人間関係や、楽しみな予定のために使うお金は◎。11日は「これだ！」と感じるものに出会える日。心が動くものを探してみて。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢心地よい自分のペースをキープ。
義務的な仕事は11日に進めて
気持ちは前向きなのに踏ん張りがききにくいとき。「自分のペースで楽しく過ごす」と割り切って、心地よいリズムでできることを進めるほうが新しい活力が湧いてきます。仕事や日々の雑用は、11日にできる範囲で具体的に話を進めていくと、後の流れがスムーズに。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢だれかの力が支えになる。
できることがぐんと広がる予感
一人より、だれかといっしょに行動することで楽しさも成果も倍増します。新しいことを始めるときも、仲間の力を借りるほど思わぬ進展と発見がありそう。いちばんやりたいことは、12日に周囲に相談を。あなたの思いに共鳴し、力を貸してくれる人が現れるはず。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢小さな変化が次の展開を呼び込む。
いつもとは違うことを
肩の力が抜けて、ずっとやりたかったこと、気になっていたことに意識が向かいそうです。行きづまりやマンネリ感も、視点を少し変えるだけで思いがけない抜け道が見えてくるはず。13日はいつもと違う選択をひとつ。小さな刺激が運気好転のきっかけに。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
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