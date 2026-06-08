今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月8日（月）〜6月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、普段しないような特別な予定を入れると◎ いろんな刺激があるほうが、勉強や仕事もうまくいくようです。パートナーや恋人に自分の想いや価値観を伝えたい場合は、お互い落ち着いて話せる雰囲気をつくってからにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
さまざまな年代の人とも親しくなれそうなタイミングですが、自分の軸がブレないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、普段しないような特別な予定を入れると◎ いろんな刺激があるほうが、勉強や仕事もうまくいくようです。パートナーや恋人に自分の想いや価値観を伝えたい場合は、お互い落ち着いて話せる雰囲気をつくってからにしましょう。
さまざまな年代の人とも親しくなれそうなタイミングですが、自分の軸がブレないようにしましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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