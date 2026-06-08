８日の東京株式市場は大きく売りが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６４０円安の６万５９４７円と大幅続落。



前週末に米国株市場ではＮＹダウなど主要株価３指数が揃って大きく売り込まれ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１１００ポイントを超える急落で下落率は４％を超えた。特に半導体関連株の下げがきつく、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１０％を超える記録的な暴落となった。これを受けて東京市場でもリスクオフの流れが加速している。ＡＩ・半導体関連の主力銘柄は日経平均寄与度が大きいだけに、足もとで下げが加速しやすい。一方、外国為替市場では円安が進んでおり、こちらも長期金利の動向と合わせて注目される。



出所：MINKABU PRESS

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