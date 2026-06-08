▽プリンセスタッグ選手権試合30分1本

＜王者組＞○渡辺未詩、辰巳リカ（18分51秒 片エビ固め） 瑞希、高見汐珠●＜挑戦者組＞

※白昼夢ビリーバー。第21代王者組が初防衛に成功。

東京女子プロレスは7日、東京・後楽園ホールで「STAND ALONE ’26」を開催し、プリンセスタッグ選手権は王者組の白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）が瑞希＆高見汐珠の挑戦を退け初防衛に成功。次期挑戦者に享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）を指名し、7・18後楽園での王座戦が決定した。

瑞希組は奇襲をかけたが、白昼夢は2人まとめてよっしゃいくぞエルボーを決め、辰巳が高見に足攻撃、瑞希に足4の字固め。さらには辰巳が瑞希に雪崩式ツイスト・オブ・フェイトを見舞うなど、あっという間に白昼夢のペースに。それでも瑞希が渡辺にフットスタンプ、高見がコアラクラッチを決めるなど巻き返していった。だが、渡辺が高見を正面、瑞希を後方で捕獲すると、まさかの開花式ダブル・ジャイアントスイングでぶん回す仰天技を繰り出した。高見もドロップキックで反撃していくが、渡辺がパワースラム、辰巳が瑞希にヒップアタックを叩き込んだ。瑞希が秘技・渦飴を2人まとめて繰り出すと、高見が渡辺をコアラクラッチで絞め上げ、瑞希がダイビング・フットスタンプを決める合体技。なおも、高見はコアラクラッチで絞め続けるも、辰巳がヒップアタックでカット。辰巳が瑞希にチョーク攻撃からネックハンギング。白昼夢エタニティで瑞希を排除。渡辺が高見を担ぎ上げると、辰巳がミサイルヒップ、渡辺がティアドロップを決める究極の合体技（白昼夢ビリーバー）を炸裂させて3カウントを奪った。

試合後、渡辺が「このベルト1回目防衛できました！ 私たちは、このベルトを今日防衛したら、この夏にやりたい目標があるんです！」、辰巳が「享楽共鳴、リングに来てください！」と言うと、享楽共鳴がやおらリングイン。辰巳が「去年の『SUMMER SUN PRINCESS』（7・21大田区）で、2人がチャンピオンで私たちは挑戦して戦いましたね。その時、我々は負けました。早い話がリベンジさせろということだ！ 来月にサマプリがまたあるんだよね？ 1年越しにやりたいな。いいよね？ お願いします」と要望。

ところが、享楽共鳴は声を合わせて「断る！」とまさかの拒否。中島は「4月のラスベガス、私たちはジ・インスピレーションからそのベルトを奪還できなかったの。今じゃない！」、ミサヲは「私たちにとっても、あの夏の思い出はすごく特別なものだったんですね。その特別なものを更新するのはまだ早いんじゃないかって思うし。それにそっちから言われるのも、なんかありなのかなって思うね」と拒む理由を説明。続けて、中島が「私たちがもっともっと強くなったら、この2人に、今度は私たちから挑戦したいと思ってる。だからその時まで待っててくれるよね？」と話していると、さすまたを持ち込んだ白昼夢は背後から享楽共鳴を捕獲し、受諾を強要。うめき声を上げるばかりの享楽共鳴だったが、白昼夢はOKしたと主張し“決定”を宣言した。

バックステージで辰巳は「みずぴょんはスーパー選手っていうことは、もう十二分に分かってるけど、思った以上に汐珠のヤローも本当にしぶとくて、なかなか折れなくて。でも、私は大人げがないので、まだ2人のことは認めてません。ただ、またどうしても2人が私たちと戦いたいって言うならやってあげます。でも、また潰すけどね。私たちが勝ちます」と話した。渡辺は「やっぱり2人ともしぶとかったし、汐珠のふだんから感じている、すごい強い心っていうのは感じだけど、楽しく防衛できて、白昼夢の未来は明るいなと思いました」と語った。次期挑戦者について、渡辺が「快く引き受けてくれて」と言えば、辰巳は「享楽共鳴、もう次はないから。次は私たちが勝つ番なんで。待ってろ！」と勝利宣言。

敗れた高見は「めっちゃ完敗だったなって。でも、こんな強い方たちがいるなら、私たちももっと強くなれるなって思ったし、今日史上最高の私たちで挑めたなって思うけど、もっとやらなきゃいけないこと、いっぱい見つかっちゃって。この先もいっぱい頑張りたいなって思いました」とコメント。瑞希は「何で負けて悔しいはずなのに、こんなに笑顔でいれるんだろうって、いつも思うんだけど。汐珠が一緒に頑張ってきてくれたから、私もう2度と手が届かないと思ってたベルトに挑戦できたし。汐珠がいてくれたから、白昼夢とベルトをかけて戦えた。私たちの全部で負けちゃったけど、もっと汐珠と一緒に頑張りたいなって思った。汐珠もいろんな人と組んで、いろんな人とのチームワークとか感じ方とか、いろんなことを知って、また一緒に組んでくれたらうれしいなと思う」と述べ、基本線はタッグ継続の方向になりそうだ。