サスメドがカイ気配スタート、不眠障害用アプリのマイルストーン達成を材料視◇

サスメド<4263.T>が全体波乱相場の間隙を突いて続急騰、カイ気配スタートで急速に水準を切り上げる展開となっている。運動療法やリハビリなどの治療用アプリの開発を手掛けるが、塩野義製薬<4507.T>と協業体制を構築し、業績成長に向けた取り組みを進めている。



前週末５日取引終了後、塩野義との「サスメド 不眠障害用アプリ Ｍｅｄｃｌｅ」の販売提携契約に定める開発の進捗に応じたマイルストーンを達成したことを発表した。金額及び収益計上の時期に関しては、確定次第速やかに公表するとしている。これを材料視する形で上値を見込んだ投資資金が流入している。株価は前週３日に約１年ぶりの安値をつけるなど底値圏に沈んでおり、目先売られ過ぎの感もあっただけに値ごろ感からの買いも入りやすい状況となった。



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出所：MINKABU PRESS