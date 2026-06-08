巴工業<6309.T>が大幅続伸している。同社は前週末５日の取引終了後、２６年１０月期の業績予想の修正を発表。今期の経常利益予想は従来の見通しから２億３０００万円増額して６０億円（前期比１１．１％増）に引き上げており、材料視されたようだ。



化学工業製品販売事業は工業材料関連を中心に伸長し、機械製造販売事業の収益性改善も寄与する。中国拠点の清算完了に伴う為替換算調整勘定取崩益や政策保有株式の売却益も計上し、最終利益予想を４２億円から４４億円（同１４．３％増）に引き上げた。一方、機械製造販売事業で海外向け物件が一部繰り延べになる影響で、売上高予想は３億円減額し６２９億円（同６．０％増）に引き下げた。



出所：MINKABU PRESS