乃木坂46ニューシングルのタイトルが「是非に及ばず」に決定！センターは5期生・一ノ瀬美空

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乃木坂46が、7月22日にリリースする最新シングルのタイトルが「是非に及ばず」に決定。フォーメーションセンターを5期生・一ノ瀬美空が務めることが発表された。

■「今のメンバーで今まで作り上げてきたものを信じて強く立っていられたら」（一ノ瀬美空）

グループとして初の東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンとともに14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。新曲「是非に及ばず」のセンターとタイトルは乃木坂46の冠バラエティ番組『乃木坂工事中』にて発表された。

センターを務める一ノ瀬は「センターを目指すということが活動をしているなかではずっと目標にしていたことだったので、本当に言葉にするのも難しいくらいすごく重みがあります。自分の辿ってきた道や、今のメンバーで今まで作り上げてきたものを信じて強く立っていられたらと思います」と意気込みを語った。

また、今回の選抜メンバーは18名になることも合わせて発表され、3期生・岩本蓮加が5作ぶりに選抜に復帰し、6期生4名が選抜入り。大越ひなの・森平麗心が6期生から初の選抜入りとなった。

5期生として2022年に加入した一ノ瀬美空が表題曲センターを務めるのは今作が始めて。Prime Video『シークレットNGハウス Season2』への出演などバラエティ出演も急増中で、モデル・役者・声優活動などマルチに活躍するメンバーのひとりとして乃木坂46次世代注目メンバーとなっている。

初のセンターとなる一ノ瀬が、乃木坂46の夏をどのように彩るか注目だ。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com