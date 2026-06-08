8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比13.8％減の731億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％減の533億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> が新高値。グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ <577A> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> など27銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.29％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.08％高、ＮＥＸＴ インドベア <2047> が5.24％高、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が5.16％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.90％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は9.67％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は9.08％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は8.78％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は8.14％安、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> は8.01％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2440円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金231億1100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均404億6600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が102億2000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が56億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が30億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が29億8800万円、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 <1358> が22億9400万円の売買代金となっている。



株探ニュース