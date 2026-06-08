―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月4日から5日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7279> ハイレックス 東Ｓ -6.81 6/ 5 上期 50.68

<436A> サイバＳＯＬ 東Ｇ -5.24 6/ 5 本決算 20.16

<7265> エイケン工業 東Ｓ -4.69 6/ 5 上期 -58.03

<3733> ソフトウェア 東Ｓ -3.26 6/ 5 上期 -1.58

<3662> エイチーム 東Ｐ -2.38 6/ 5 3Q -67.95



<3816> 大和コン 東Ｓ -2.18 6/ 5 3Q -52.35



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース