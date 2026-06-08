―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月4日から5日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9678> カナモト 東Ｐ +4.53 6/ 5 上期 25.72

<2353> 日本駐車場 東Ｐ +4.27 6/ 5 3Q 8.41

<3193> エターナルＧ 東Ｐ +2.91 6/ 5 3Q 20.42

<8917> ファースト住 東Ｓ +0.99 6/ 5 上期 13.86

<3854> アイル 東Ｐ +0.93 6/ 5 3Q 24.76



<6040> 日本スキー 東Ｇ +0.43 6/ 5 3Q -3.66



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース