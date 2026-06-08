「髪色と水着ピンク合わせで可愛い〜！」 人気コスプレイヤー・篠崎こころの自撮りにネット衝撃
コスプレイヤーの篠崎こころが、自身のXを更新し、水着姿のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。
【画像】布面積が少な目！ピンク水着姿の篠崎こころ
定期的にコスプレ写真などを投稿しているが、今回は「今日もいちにちおつかれサマ」と水着写真を公開。布面積が少ない水着姿の自撮りを見ることができる。
これにファンは「バッチバチに可愛いやんけぇ！あと画質良すぎんか？拡大してもうたわ」「髪色と水着ピンク合わせで可愛い〜！」「最推しの水着姿鬼可愛すぎます」「こころちゃんの水着姿を見ると夏が始まったって感じがする！」などと反応している。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
【画像】布面積が少な目！ピンク水着姿の篠崎こころ
定期的にコスプレ写真などを投稿しているが、今回は「今日もいちにちおつかれサマ」と水着写真を公開。布面積が少ない水着姿の自撮りを見ることができる。
これにファンは「バッチバチに可愛いやんけぇ！あと画質良すぎんか？拡大してもうたわ」「髪色と水着ピンク合わせで可愛い〜！」「最推しの水着姿鬼可愛すぎます」「こころちゃんの水着姿を見ると夏が始まったって感じがする！」などと反応している。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。