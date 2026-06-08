ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 気象庁が午前10時半から会見 フィリピン付近で発生した地震で津波注… 気象庁が午前10時半から会見 フィリピン付近で発生した地震で津波注意報発表 気象庁が午前10時半から会見 フィリピン付近で発生した地震で津波注意報発表 2026年6月8日 9時24分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本時間のきょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近で発生した地震で茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されたことについて、気象庁は午前10時半から記者会見を行います。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, 伊東市, 法要, 床暖房, 訪問介護, 徳島, 置床工事, 仏壇, 京王線, 神奈川