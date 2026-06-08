手土産に迷ったら【シャトレーゼ】へGO！！！「眼福ケーキ」でテンションアガるぅぅぅ♡

手土産は【シャトレーゼ】で選んでみては？ 見た目も華やかな「眼福ケーキ」は、贅沢感があり、贈った相手にも喜んでもらえるかも。今回はフルーツが使われたイチオシのケーキをご紹介します。今だけ味わえる、季節限定・期間限定品のみをピックアップしました。

メロン感たっぷりなカップケーキ

メロンの形を再現した、グリーンが映える可愛い「まんまるメロンケーキ」。季節限定で登場中です。丸いドーム部分の外側はメロンナパージュで、内側にはメロンムース入り。その中に赤肉メロン入りソースを忍ばせている、メロンの風味を堪能できそうな贅沢仕様です。食感の変化が癖になるかも。華やかな見た目が気分まで上げてくれそう。

レモンをのせた店舗限定品

ケーキマイスターがいる店舗でしか買えない、季節限定の「レモンのフルーツボンブケーキ」。天面にレモンのシロップ漬けをのせた、明るいイエローの仕上がりです。ココアスポンジを土台に、紅茶クリームやマンゴークリームなどを重ねた贅沢仕立て。風味豊かな味わいが楽しめそうです。@mame48goさんいわく「甘すぎず、後味すっきり」とのことで、食後にも食べやすいかも。

みんなで集まる日の手土産に

みんなでシェアしたい時にぴったりの「苺と柑橘のスフレチーズデコレーション14cm」。4月から6月までの期間限定品です。2種類のソースが半分ずつかかった贅沢な仕上がりで、食べ比べも楽しめそう。さまざまなフルーツがたっぷりのった華やかさもポイント。ベースは「しっとりとした口溶けの良い」（公式サイトより）スフレチーズケーキ。ホームパーティーや、お祝いごとの手土産に選んでみて。

苺好きにおすすめの赤が映えるケーキ

苺が2粒ものった、季節限定の「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」。純生クリームが使われているうえに、2層に分けて苺をサンドした贅沢感。赤がアクセントになる美しい仕上がりです。@mame48goさんは「クリームは、驚くほどミルキーでコク深く、バニラビーンズのやさしい香りがふんわり広がる」とコメント。本格的な味わいを楽しませてくれそうな一品は、お世話になった方への手土産にぴったりかも。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino