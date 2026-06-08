【私が生きるクスリ】

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ぶっちゃあさん（お笑い芸人・71歳）

ブッチャーブラザーズのぶっちゃあさんは今年、年男の72歳で野球、卓球、ゴルフとスポーツが生きるクスリ。本業の笑いではサンミュージック社長の相方と50周年を目指している。

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僕の元気の源はスポーツで、一番はやっぱり野球かな。芸人の草野球リーグ「Gリーグ」を発足させて今年で21年目。始めた2006年は4チームだったけど、今は10チーム。あと2チーム増やしてセ・パの2リーグ制にするのが夢（笑）。伊集院光くんのチーム、吉本芸人が中心のチーム、ぺこぱの松陰寺太勇くんのチーム、バイきんぐ西村くんがいるソニー芸人のチームなどさまざまありますよ。

3試合ずつの総当たりで、ひとチームが年間27試合。で、僕が全部仕切っています。都内の球場で試合をやりますが、僕がグラウンドの抽選を当てて、全試合を組んでます。立場はコミッショナーだけど、やってることは雑用の“名ばかりコミッショナー”（笑）。以前は順位表や打率とかの個人成績もつくっていたけど、今はパソコンのうまい人にやってもらっています。

■77歳で現役投手のおぼんさんを目指してます

選手としては打率が1割台。去年は外野ゴロアウトをコンプリートしましたから。僕のシフトで外野がすごく前に守ってるとはいえ、レフトゴロでアウトってどんだけ足が遅いんだと。でも、今年で72歳ですからね。芸人リーグは20年続いて50代も多くなってきたけど、60代はまだいなくて、僕だけ70代。

リーグは違いますが、おぼん・こぼんさんのおぼんさんが77歳でまだピッチャーやられてます。元々高校野球をやられていましたからね。

おぼんさんもすごいけど、バッテリーを組んでいるキャッチャーの方が85歳っていうんですよ。普通ならスクワットやるのも難しい年でしょうに、ボールを受けて、立ち上がって投げ返すのを何球も繰り返す。しかも、チーム内の最年長が92歳とか。全国には還暦アップの60歳以上とか古希アップの70歳以上のリーグがあるらしいんですけど、おぼんさんのチームは古希アップのリーグで神奈川県の代表ですよ。

おぼんさんはめちゃくちゃ元気。ゴルフもやられていて、去年76歳の年に76で回ったと。すごく強靱な人ですよね。僕もゴルフをやるけど、100を切るくらいですからね。

■小遊三師匠が中心のらくご卓球クラブでも活動

健康に野球が一番のクスリなら、2番目は卓球かな。（三遊亭）小遊三師匠が中心の「らくご卓球クラブ」に入っています。こん平師匠が仕切られた時代からだからもう36年。たぶんクラブが40周年を迎えるのでほとんど在籍しています。

卓球は70代、80代の方がいっぱいいらっしゃいます。世界選手権で金メダリストでした川井（一男）先生が90代で、まだいらしてやっていますよ。すごく上手です。元世界王者だから当たり前か（笑）。

ボウリングもやっていましたが、最近はご無沙汰です。高校時代はプロを目指して、年間360日、ボウリング場に通っていました。そのくらい好きでしたから。プロボウラーの並木恵美子さんにいただいたマイボールも持っています。

サッカーもやっていました。Jリーグが発足した翌年、「ワイルド7」の漫画家の望月三起也先生が草サッカーのリーグをつくられ、ご自身もチームを持っていました。そのリーグに僕の入ったチームも参加していて。でも、40歳を過ぎた頃にピッチを走り続けるのはさすがに無理だと辞めました。

スポーツ以外だと音楽活動もしていて、曲を作ってはライブをやっています。これは50歳くらいからだから20年。何事も始めるのに遅いということはないんですよね。

もちろん本業の笑いをやるのが一番の生きるクスリ。今、相方のリッキーがサンミュージックの社長だからコンビでやる時間が少なくて、浅草の東洋館にピンとして漫談で出ています。

■サンミュージック社長リッキーとコンビ結成45周年記念ライブを

僕たちは東京演芸協会に入っていて、他にボーイズ・バラエティー協会、漫才協会がある。寄席は10日間ずつ同じ興行ですが、ナイツががんばっている漫才協会が月に20日間入るので、演芸協会は2カ月にいっぺんの10日間だけで、しかも僕の出番は3、4日。野球やってる日の方がはるかに多い（笑）。

でも、今年はコンビ結成45周年なので記念ライブをします。今の単独ライブは映像を使うのが主流だけど、僕らの周年ライブはほぼ出ずっぱりでやってきました。ゲストも入れず、最初から最後まで2人きり。ちなみに、ネタの稽古はサンミュージックの社長室でやるんです。リッキーは社長になってからの方が芸人業に力を入れ出している。ラジオは2人で「ぶっちゃけ！ブラザーズ」を。ゲストは芸人中心でぶっちゃけ話をしていますよ。社長業のストレス発散に芸人をやっているみたい（笑）。

これからの目標は50周年ですけど、僕はその時喜寿ですよ。もう2人だけのライブは体力的に最後かもしれませんね。

今年95歳の母親が実家に1人暮らしでまだまだ元気。家事、買い物、料理とすべてひとりで行い、お金の計算ではそろばんを使ってます。僕の方が先にくたばるんじゃないか（笑）。

おかげさまで医者いらずだし、お酒も相変わらず飲んでますが、これからも芸人でいたいから体調には気をつけないと。芸はもちろん、野球とゴルフでも尊敬しているおぼんさんを目指して頑張ります。

（聞き手=松野大介）

▽本名・山部薫（やまべ・かおる） 1954年11月、京都府出身。81年にリッキーとブッチャーブラザーズ結成。ラジオ「ぶっちゃけ！ブラザーズ」（アシスタント西川あやの/TBCラジオ）水曜日オンエア。10月に45周年ライブ開催予定。