5月27日、お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が、フリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表した。2025年に週刊誌報道で今川アナが精神的に追い詰められたことを機に、責任を取る形で結婚を決意したのだという。

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この判断が「男気がある」と評判になり、ネット上では《守る覚悟を行動で見せたのがすごい》《簡単にできることじゃない》《かっこよ！》と株が上昇中だ。

■「見返り」を求めない紳士的な性格

リリーといえば、お笑い界トップクラスのモテ男。経験人数は100人を超えると公言し、バレンタインにはタクシー2台が往復するほどのプレゼントが届く。

世間では「かなり年下の女子アナを射止めるとは」と捉える人もいるが、業界内では「むしろ、あのリリーを落とすなんて」という驚きの方が強いと関係者は話す。

「彼はとにかく色気がすごい。女性に対して紳士的に接することを恥だと思わない人です。気さくで、男女問わず誰にでもさりげなく気を回してくれる。クールな印象とは裏腹にお茶目で親しみやすいため、そのギャップに引き込まれる方が多い。ヤンキーの多い中学で育ち、そこで様々なタイプの人間と渡り合ってきたことが、人付き合いの上手さの根底にあるのでは」（業界関係者、以下同）

今回の結婚報道で注目された「男気」についてはどう感じたか。

「“男気”というか、損得や見返りという発想が一切ない方なんだと思います。例えば紅しょうが・稲田さんが話していた、リリーさんがシャネルのリップをプレゼントしたエピソード。バレンタインにチョコをあげなかった女芸人や女性スタッフにも『大量に買ったから貰ってほしい』とあげていたそうです。おそらくその行動に下心や計算はなく、言葉通りなのでしょう」

リリーに影響を与えた「男気」ある43歳芸人

では、リリー以外に「男気のある芸人」はどうか。関係者に聞くと、最初に返ってきたのが千鳥の大悟（43）という回答だ。

「リリーさんの“男気”には大悟さんの影響があるように思います。リリーさんが印象に残っているエピソードとして、大阪時代の大悟さんの話をしたことがあります。

芸人仲間が父親の余命を打ち明けた際、くしゃくしゃの1万円札を何枚か握りしめ『これでお前のオトンに一番うまい寿司食わしたれ』と渡したそうです。当時お金に余裕がなかった大悟さんが、人から借りてまで用意したものだったのだとか」

そしてもう一人、芸人界隈で意外な名前が挙がった。

「カミナリのたくみ（37）さんです。カカロニの栗谷さんの奥さんが詐欺被害に遭い、1300万円の借金を負ってしまった際に、たくみさんが600万円を個人で貸したんです。

それだけでも驚きですが、その際に『この話をメディアでするな』とまで忠告したと聞いています。自分の行動が表に出なくてもいいという姿勢が『本物の男だ』と噂になりました。結局、栗谷さんが話してしまい一悶着あったそうですが…」

かつてはビートたけしなど豪快な“男気”を見せる芸人は多かった。長く芸能界に残るのは彼らなのかもしれない。

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