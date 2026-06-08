歌手・中島美嘉（Nakashima Mika）の来韓公演が、公演予定日の1週間前に中止となった。

ユジンエンターテインメントは7日、「13日に開催予定だった『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演は、やむを得ない事情により中止となった」と発表した。

中島美嘉は13日、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）のKINTEX（韓国国際展示場）第2展示場で公演を行う予定だった。これに先立ち、弦楽器とパーカッションが調和したアコースティックバンド編成による公演として大々的に宣伝されていたが、最終的に中止となった。

主催側は続けて、「本公演を待ってくださっていたファンの皆さまおよび関係者の皆さまに、このようなお知らせをすることになり深くお詫び申し上げる」とし、「チケットの払い戻しは、購入した前売りサイトを通じて行われる予定」と付け加えた。

一方、中島美嘉は公式サイトを通じて、「6月13日（土）に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と発表した。

続いて、「予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と説明し、「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また今回の公演中止について中島美嘉は、「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」と心境を明かした。