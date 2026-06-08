◇インターリーグ ドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は7日（日本時間8日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数2安打1得点で打率を.302とした。試合は投手陣が崩れて5―13で敗れ、3連勝はならなかった。試合後、大谷は次戦10日（日本時間11日）のパイレーツ戦へ向け、異例のキャッチボールを行った。

大敗となった試合を終えても、大谷はやるべきことをこなした。左翼にあるブルペン付近に出てきてのキャッチボール。1試合をフル出場した後でもキャッチボールを行うのは極めて異例だった。内野では子どもたちによるキッズランが行われていた。

前日は10連戦の9試合目でナイターだったこともあり、大谷はこの日は午前10時50分に球場入り。試合前イベントも重なっていたこともあり、試合後の異例の調整となったとみられる。

試合では、3回に右前打を放つと、好走塁もあって生還した。三塁ベースに到達した際には腕立て伏せをするしぐさもあった。7回には外角球にバットを止める形の打撃となったが、三塁線へ転がる打球で一塁へ全力疾走。内野安打をもぎとった。ユニホームの左膝付近は破けるなど奮闘したが、投手陣が13失点して大敗となった。

大谷はこれで10試合で7度目の複数安打。43打数19安打、打率.442、3本塁打、6打点と好調をキープ。投手では開幕から10試合に登板して6勝2敗、防御率0.74の成績を残している。