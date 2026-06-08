気象庁が午前10時半から会見　関東地方など太平洋側に津波注意報　最大高さ1メートル　フィリピン付近のM8.2地震受け　

気象庁は8日午前9時6分に沖縄県や茨城県、千葉県などに津波注意報を発表した。

日本時間の午前8時38分ころ、フィリピン諸島、ミンダナオでマグニチュード8．2の地震が発生した影響で日本にも津波が到達する可能性があるという。

これを受け、気象庁は午前10時30分から会見を開き、説明するとしている。

気象庁によると、8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、この地震の影響で、関東地方などに津波注意報が出ました。

関東地方、伊豆・小笠原諸島、東海地方、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部などに津波注意報が出ました。ただちに海岸や川岸から離れてください。

予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。

津波注意報が出ている

宮古島・八重山地方は、今後予想される

最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午前11時00分です。

奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午前11時30分です。

小笠原諸島、種子島・屋久島地方は、今後予想される

最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後0時00分です。

三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後0時30分です。

千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、

今後予想される最大波の高さ、1メートル、

第1波到達予想時刻、午後1時00分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と

高くなる事があります。

たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。

足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。

津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き

警戒してください。

磯釣り（や海水浴）など海に入っている方は

すぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波注意報が解除されるまで、安全な場所から

離れないでください。