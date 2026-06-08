【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは七五三
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、住民が活躍する街、伝統的なお菓子、そして近代的な音響技術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
じ□□し
□□せあめ
まる□□らっく
ヒント：国の指図を受けずに、そこに住む人々で管理や運営を行っている特別な街。七五三のお祝いで子どもが手にする、赤と白の長くて甘い縁起物の食べ物。バンドの演奏や歌声をバラバラに録音する、スタジオの専門的な手法を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちと」を入れると、次のようになります。
じちとし（自治都市）
ちとせあめ（千歳飴）
まるちとらっく（マルチトラック）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史に登場する独自の統治形態から、子どもの成長を祝う縁起物、さらには現代のレコーディングの仕組みまでを網羅しました。共通する「ちと」という響きが、住民が主体となって街を守る連帯感、家族が我が子の未来を想う温かい愛情、複雑な音を重ね合わせて名曲を生み出す創造性を心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、住民が活躍する街、伝統的なお菓子、そして近代的な音響技術という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じ□□し
□□せあめ
まる□□らっく
ヒント：国の指図を受けずに、そこに住む人々で管理や運営を行っている特別な街。七五三のお祝いで子どもが手にする、赤と白の長くて甘い縁起物の食べ物。バンドの演奏や歌声をバラバラに録音する、スタジオの専門的な手法を思い浮かべてみてください。
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正解：ちと正解は「ちと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちと」を入れると、次のようになります。
じちとし（自治都市）
ちとせあめ（千歳飴）
まるちとらっく（マルチトラック）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史に登場する独自の統治形態から、子どもの成長を祝う縁起物、さらには現代のレコーディングの仕組みまでを網羅しました。共通する「ちと」という響きが、住民が主体となって街を守る連帯感、家族が我が子の未来を想う温かい愛情、複雑な音を重ね合わせて名曲を生み出す創造性を心地よいリズムでつなぎ合わせています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)