気象庁は、8日午前9時05分に津波注意報を発表しました。

気象庁によりますと、8日午前8時38分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されます。

津波注意報が発表された地域は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島などです。

海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

◆津波情報をエリアごとに詳しく

予想される最大波の高さと第１波の到達予想時刻は下記の通りです。

＜津波注意報が発表されている地域＞

・茨城県

茨城県：北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・千葉県九十九里・外房

千葉県：銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市（野島崎南端以東に限る。）

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・千葉県内房

千葉県：南房総市（野島崎南端以東を除く。）、館山市、鋸南町、富津市（富津岬西端以北を除く。）

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・伊豆諸島

東京都：大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・小笠原諸島

東京都：小笠原村

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時00分

・相模湾・三浦半島

神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・静岡県

静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・愛知県外海

愛知県：豊橋市（太平洋沿岸に限る。）、田原市（伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。）

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・三重県南部

三重県：鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・和歌山県

和歌山県：新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・高知県

高知県：東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・宮崎県

宮崎県：延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・鹿児島県東部

鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町（佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。）

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・種子島・屋久島地方

鹿児島県：西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時00分

・奄美群島・トカラ列島

鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・沖縄本島地方

沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・大東島地方

沖縄県：北大東村、南大東村

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・宮古島・八重山地方

沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時00分



◆津波情報が発表されている対象の市町村

津波注意報が発表されている市町村は下記のとおりです。

＜津波注意報が発表されている地域＞

▼茨城県

茨城県：北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市

▼千葉県九十九里・外房

千葉県：銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市（野島崎南端以東に限る。）

▼千葉県内房

千葉県：南房総市（野島崎南端以東を除く。）、館山市、鋸南町、富津市（富津岬西端以北を除く。）

▼伊豆諸島

東京都：大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

▼小笠原諸島

東京都：小笠原村

▼相模湾・三浦半島

神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町

▼静岡県

静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

▼愛知県外海

愛知県：豊橋市（太平洋沿岸に限る。）、田原市（伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。）

▼三重県南部

三重県：鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町

▼和歌山県

和歌山県：新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市

▼高知県

高知県：東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市

▼宮崎県

宮崎県：延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市

▼鹿児島県東部

鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町（佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。）

▼種子島・屋久島地方

鹿児島県：西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村

▼奄美群島・トカラ列島

鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村

▼沖縄本島地方

沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町

▼大東島地方

沖縄県：北大東村、南大東村

▼宮古島・八重山地方

沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町

◆津波情報について

「津波注意報」が発表された場合

津波注意報は、予想される津波の最大波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合に発表されます。海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆します。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

