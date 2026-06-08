【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻（09:05時点） 和歌山には午後０時３０分ごろの到着予想
気象庁は、8日午前9時05分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
到達予想：8日午後2時0分
満潮時刻：8日午後10時17分
・神栖市鹿島港
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時26分
■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時27分
・勝浦市興津
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時46分
■千葉県内房＜津波注意報：1m＞
・館山市布良
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時47分
■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞
・伊豆大島岡田
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時59分
・三宅島坪田
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時14分
・八丈島八重根
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時46分
・神津島神津島港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時37分
・三宅島阿古
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時21分
・八丈島神湊
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時12分
■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞
・父島二見
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時21分
■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞
・小田原
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時58分
・三浦市三崎漁港
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時1分
・三浦市油壺
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時1分
■静岡県＜津波注意報：1m＞
・沼津市内浦
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時10分
・清水
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時1分
・御前崎
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時45分
・舞阪
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時32分
・南伊豆町手石港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時41分
・下田港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時26分
・伊東
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時4分
・西伊豆町田子
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時39分
・焼津
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時38分
■愛知県外海＜津波注意報：1m＞
・田原市赤羽根
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時14分
■三重県南部＜津波注意報：1m＞
・鳥羽
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時45分
・尾鷲
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時24分
・熊野市遊木
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時23分
■和歌山県＜津波注意報：1m＞
・那智勝浦町浦神
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時31分
・串本町袋港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時36分
・和歌山
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前11時14分
・御坊市祓井戸
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時40分
・白浜町堅田
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時33分
■高知県＜津波注意報：1m＞
・室戸市室戸岬
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時42分
・高知
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時46分
・土佐清水
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時51分
・須崎港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時45分
・中土佐町久礼港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時46分
■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時5分
・日南市油津
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時56分
・宮崎港
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時52分
■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞
・南大隅町大泊
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・志布志港
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時5分
■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・種子島熊野
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時10分
■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞
・中之島
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時46分
・奄美市小湊
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時23分
・奄美市名瀬
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時54分
■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞
・那覇
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時3分
・久米島
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時4分
・沖縄市中城湾港
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・南城市安座真
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時38分
■大東島地方＜津波注意報：1m＞
・南大東漁港
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時33分
■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞
・西表島
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後1時36分
・与那国島久部良
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時7分
・石垣島石垣港
到達予想：8日午前11時0分
満潮時刻：8日午後0時5分
・宮古島平良
到達予想：8日午前11時0分
満潮時刻：8日午後0時19分