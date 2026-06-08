CANDY TUNE・村川緋杏、武道館ライブで“肉離れ”していた 現状も報告
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が8日、自身のXを更新。初の武道館公演初日に肉離れを起こしていたことを明かした。
【別カット】CANDY TUNEのデビュー3周年記念公演の模様
村川は「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけどさっき見てもらったらかなり治ってるって！！！よかった！！！心配してくれてる方がいたのでご報告でした!!」と記した。
CANDY TUNEは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生したグループ。村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人で、2023年にデビューした。昨年は「倍倍FIGHT!」がSNSを中心に大きな広がりを見せ、年末には『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場。勢いをさらに加速させる中で、グループにとってデビュー3周年の節目を飾る、初の日本武道館公演を開催した。
ライブでは、「キス・ミー・パティシエ」「HTAG」「スペシャル感謝祭」などの初披露曲やユニット曲、「倍倍FIGHT!」「アイしちゃってます▽（ハートマーク）」など全28曲を披露。CANDY TUNEらしいポップな魅力と、3年間の活動で積み重ねてきたパフォーマンスで、5日、6日の2日間で2万人のファンを魅了した。
【別カット】CANDY TUNEのデビュー3周年記念公演の模様
村川は「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけどさっき見てもらったらかなり治ってるって！！！よかった！！！心配してくれてる方がいたのでご報告でした!!」と記した。
ライブでは、「キス・ミー・パティシエ」「HTAG」「スペシャル感謝祭」などの初披露曲やユニット曲、「倍倍FIGHT!」「アイしちゃってます▽（ハートマーク）」など全28曲を披露。CANDY TUNEらしいポップな魅力と、3年間の活動で積み重ねてきたパフォーマンスで、5日、6日の2日間で2万人のファンを魅了した。