「ねぇwwww」「ママの…」1歳の女の子がいつのまにか“お皿がわり”にしていたモノに爆笑！ママに話を聞いてみた
余ったハンドクリームを鏡に塗ると、くもり止め代わりになるらしいです。靴のなかに十円玉を入れておくと、脱臭剤代わりになるとも聞いたことがあります。これらは、意外な物が“生活の知恵”で便利な代用品となる好例でしょう。
そして注目は、2人の女の子のママであるnyonyoさん（@0918nyonyo）が2025年に発信した投稿。当時1歳8か月のご長女がスナック菓子の袋を左手に、ピンクベージュのお皿を右手に持っています。どうやら、お菓子をそのお皿に載せて食べているみたいですね。
……いや、パッと見はお皿っぽいですが、どうやらお皿じゃない模様。よく見ると、右手に持っているのは食器じゃなくてブラパッドでした。
ブラパッドをお皿代わりにし、そこにスナック菓子を盛る少女。たしかに持ちやすいし、落としても割れずに実用的だし、天才の発想です。
一方、投稿主であるママは「ねぇwwwwwwww ママのブラパットお皿にしてお菓子食べないでwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」と悶絶。悲鳴を上げながら笑いが止まらない様子でした。
それにしても、なにがどうなってこんな状況になった？ よりによって、なぜブラパッドをお皿にしたのか？ 事の経緯をnyonyoさんに直接聞いてみました！
◆洗濯物のなかからブラパットを引っ張り出してきた
――どんな経緯で、ご長女はブラパッドをお皿にしたのでしょうか？
nyonyo：洗濯物を畳んでるとき、おやつを袋のまま渡したら床に広げた洗濯物のなかからブラパットだけを引っ張り出して、お菓子を入れていました。気に入ったようで、食べ終わった後もしばらく持ち歩いていましたね……。
――ご長女はブラパッドを本当のお皿だと認識している様子でしたか？
nyonyo：ブラパットを「お皿だよー」とは教えていないので、本人が見て使いやすそうだと感じ、実際にお菓子を入れてみたらちょうど良かったのかな？ と思っています（笑）。
――撮影後、ご長女からこのブラパッドは取り上げましたか？ それとも、お菓子を食べ終わるまで使わせてあげた？
nyonyo：ブラパッドをお皿にして本人が満足そうに食べていたので、洗濯物が片付け終わるまで好きにさせてあげました。
――ご長女がブラパッドをお皿にしているのを見たとき、ママとしてどう思いましたか？
nyonyo：すっごくおもしろかったです。私じゃこんな発想は出てこないし「本当に子どもっておもしろいな」と、ものすごく笑わせていただきました（笑）。子どもを産んで良かったです！
――ご長女は、なぜブラパッドを手に取ったのでしょう？
nyonyo：1歳下の次女がまだ母乳を飲んでいるので、匂いがしたのかな？ あと、単純に不思議な形をしていてサイズもちょうど良かったから手に取ったのかも……と、思っています（笑）。
◆お皿代わりにしたければ「どうぞ、どうぞ」
――投稿後の今もご長女はブラパッドをお皿代わりにしていますか？
nyonyo：洗濯物を畳みながらお菓子をあげるというシチュエーションがなかなかないので、ブラパッドをお皿にすることはなくなりました。
――今後もご長女はブラパッドを食器代わりにしそうですか？
nyonyo：どうでしょう？ おもしろいので、本人がやるならどうぞどうぞと思っています（笑）。
――ご長女は今回以外でもなにかの代用品としてブラパッドを使っていましたか？
nyonyo：ブラパットを並べて、そのなかにおもちゃを入れたりしています。やっぱり、なにかを入れたがるみたいですね（笑）。
――今回の投稿には「皿に分けて食べているから、育ちのいいすごく良い子だと思う」「たしかに柔らかく持ちやすい！ 天才」という反応が寄せられていました。実際のご長女はどんな子ですか？
nyonyo：なぜかはわからないけど、“育ちがいい子”になりました（笑）。笑うときは口に手を当てる仕草をするので「前世はどこかの貴族だったんじゃ？」と、たまに思っています（笑）。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
“育ちがいい子”だけに、おやつタイムにお皿は必需品なのでしょう。ブラパッドを食器代わりにするという機転からは、地頭の良さも伝わってきました。
そんな少女の才能を発見するきっかけは、ママのブラパッドだった。なるほど、最高の使い道です！
＜取材・文／寺西ジャジューカ＞
そして注目は、2人の女の子のママであるnyonyoさん（@0918nyonyo）が2025年に発信した投稿。当時1歳8か月のご長女がスナック菓子の袋を左手に、ピンクベージュのお皿を右手に持っています。どうやら、お菓子をそのお皿に載せて食べているみたいですね。
ブラパッドをお皿代わりにし、そこにスナック菓子を盛る少女。たしかに持ちやすいし、落としても割れずに実用的だし、天才の発想です。
一方、投稿主であるママは「ねぇwwwwwwww ママのブラパットお皿にしてお菓子食べないでwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」と悶絶。悲鳴を上げながら笑いが止まらない様子でした。
それにしても、なにがどうなってこんな状況になった？ よりによって、なぜブラパッドをお皿にしたのか？ 事の経緯をnyonyoさんに直接聞いてみました！
◆洗濯物のなかからブラパットを引っ張り出してきた
――どんな経緯で、ご長女はブラパッドをお皿にしたのでしょうか？
nyonyo：洗濯物を畳んでるとき、おやつを袋のまま渡したら床に広げた洗濯物のなかからブラパットだけを引っ張り出して、お菓子を入れていました。気に入ったようで、食べ終わった後もしばらく持ち歩いていましたね……。
――ご長女はブラパッドを本当のお皿だと認識している様子でしたか？
nyonyo：ブラパットを「お皿だよー」とは教えていないので、本人が見て使いやすそうだと感じ、実際にお菓子を入れてみたらちょうど良かったのかな？ と思っています（笑）。
――撮影後、ご長女からこのブラパッドは取り上げましたか？ それとも、お菓子を食べ終わるまで使わせてあげた？
nyonyo：ブラパッドをお皿にして本人が満足そうに食べていたので、洗濯物が片付け終わるまで好きにさせてあげました。
――ご長女がブラパッドをお皿にしているのを見たとき、ママとしてどう思いましたか？
nyonyo：すっごくおもしろかったです。私じゃこんな発想は出てこないし「本当に子どもっておもしろいな」と、ものすごく笑わせていただきました（笑）。子どもを産んで良かったです！
――ご長女は、なぜブラパッドを手に取ったのでしょう？
nyonyo：1歳下の次女がまだ母乳を飲んでいるので、匂いがしたのかな？ あと、単純に不思議な形をしていてサイズもちょうど良かったから手に取ったのかも……と、思っています（笑）。
◆お皿代わりにしたければ「どうぞ、どうぞ」
――投稿後の今もご長女はブラパッドをお皿代わりにしていますか？
nyonyo：洗濯物を畳みながらお菓子をあげるというシチュエーションがなかなかないので、ブラパッドをお皿にすることはなくなりました。
――今後もご長女はブラパッドを食器代わりにしそうですか？
nyonyo：どうでしょう？ おもしろいので、本人がやるならどうぞどうぞと思っています（笑）。
――ご長女は今回以外でもなにかの代用品としてブラパッドを使っていましたか？
nyonyo：ブラパットを並べて、そのなかにおもちゃを入れたりしています。やっぱり、なにかを入れたがるみたいですね（笑）。
――今回の投稿には「皿に分けて食べているから、育ちのいいすごく良い子だと思う」「たしかに柔らかく持ちやすい！ 天才」という反応が寄せられていました。実際のご長女はどんな子ですか？
nyonyo：なぜかはわからないけど、“育ちがいい子”になりました（笑）。笑うときは口に手を当てる仕草をするので「前世はどこかの貴族だったんじゃ？」と、たまに思っています（笑）。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
“育ちがいい子”だけに、おやつタイムにお皿は必需品なのでしょう。ブラパッドを食器代わりにするという機転からは、地頭の良さも伝わってきました。
そんな少女の才能を発見するきっかけは、ママのブラパッドだった。なるほど、最高の使い道です！
＜取材・文／寺西ジャジューカ＞