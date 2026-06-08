◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

５位から出たツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、４ボギーの７１で回り、通算３アンダーで６位。悲願のメジャー制覇には届かなかった。

１８位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が７０と伸ばし、１アンダーで１４位。

１８位で出た渋野日向子（サントリー）は１バーディー、１ボギーの７１と耐え、イーブンパーの１７位で大会を終えた。

７１の佐久間朱莉（大東建託）は２オーバーで２２位。

吉田優利（エプソン）は６８と伸ばし、７４の神谷そら（郵船ロジスティクス）と３オーバーで並んで２８位。

山下美夢有（花王）は７６とスコアを落とし、４オーバー３４位。

７３の古江彩佳（富士通）は５オーバーで４０位。

ともに７３で回った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、岩井明愛（ホンダ）は６オーバーで４５位。

７３の西郷真央（島津製作所）は９オーバーで５９位。

７５の小祝さくら（ニトリ）は１０オーバーで６０位だった。

６９をマークした世界ランク１位のネリー・コルダ（米国）が８アンダーでシェブロン選手権に続く２連勝でメジャー４勝目。今季４勝目、通算１９勝目を挙げた。