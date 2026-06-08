「考えた人、天才！」セリアの“缶ラク開けマーカー”が優秀すぎた。ただ開けるだけじゃない“一石三鳥”の機能とは
「缶ジュースが開けられない〜！」そんな子どもの“開けてコール”を減らしてくれそうな便利グッズをセリアで発見！ その名も「缶ラク開けマーカー」です。
缶のプルタブに引っ掛けるだけで、子どもの小さな手でも開けやすくなる便利なアイテム。さらに、自分の飲み物の目印としても使えるので、BBQやキャンプといったアウトドアシーンにもぴったりです。
◆爪を傷めずに缶がラクに開けられる！
セリアのキッチンコーナーで販売されている「缶ラク開けマーカー」は、2個セットで110円（税込）。使い方はとっても簡単で、プルタブを奥まで差し込んで持ち上げるだけです。
持ち手部分が大きいので、爪を引っ掛けにくい缶ジュースでもテコの原理でラクに持ち上げられます。子どもが「自分でやりたい！」という時にも大活躍。爪が長くても傷める心配がないため、ネイルをしている方にもおすすめです。
◆“自分の缶”がパッと分かる目印に！
今回購入したのはブラックですが、店頭にはオレンジやブルーも並んでいました。BBQなどのアウトドアでは「どれが自分の缶か分からなくなった……」という事態が起こりがちですが、色分けしておけば自分用の目印として重宝します。
◆ホコリや虫の侵入防止に！
さらに嬉しいのが、「缶ラク開けマーカー」を取り付けたままプルタブを回転させ、缶のフチに押し込むと「簡易フタ」として使用できること。
キャンプを何度も経験している筆者ですが、夜はライトに虫が寄ってくるため、飲み物に虫が侵入してしまった苦い思い出も……。外に缶を置いておく際、飲まないときはフタをして飲み口をガードできるのはかなりの安心感があります。（※密閉できるわけではないので、その点はご注意ください！）
◆バッグに忍ばせておきたい必携アイテム
コンパクトで持ち運びしやすく、外遊びや旅行にもぴったり。「子どもが缶を開けられなくて毎回呼ばれる……」というご家庭は、一つ持っておくと格段にラクになりますよ。
これからアウトドアがますます楽しくなる季節。ぜひセリアでチェックして、お出かけのお供に活用してみてくださいね！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
缶のプルタブに引っ掛けるだけで、子どもの小さな手でも開けやすくなる便利なアイテム。さらに、自分の飲み物の目印としても使えるので、BBQやキャンプといったアウトドアシーンにもぴったりです。
◆爪を傷めずに缶がラクに開けられる！
持ち手部分が大きいので、爪を引っ掛けにくい缶ジュースでもテコの原理でラクに持ち上げられます。子どもが「自分でやりたい！」という時にも大活躍。爪が長くても傷める心配がないため、ネイルをしている方にもおすすめです。
◆“自分の缶”がパッと分かる目印に！
今回購入したのはブラックですが、店頭にはオレンジやブルーも並んでいました。BBQなどのアウトドアでは「どれが自分の缶か分からなくなった……」という事態が起こりがちですが、色分けしておけば自分用の目印として重宝します。
◆ホコリや虫の侵入防止に！
さらに嬉しいのが、「缶ラク開けマーカー」を取り付けたままプルタブを回転させ、缶のフチに押し込むと「簡易フタ」として使用できること。
キャンプを何度も経験している筆者ですが、夜はライトに虫が寄ってくるため、飲み物に虫が侵入してしまった苦い思い出も……。外に缶を置いておく際、飲まないときはフタをして飲み口をガードできるのはかなりの安心感があります。（※密閉できるわけではないので、その点はご注意ください！）
◆バッグに忍ばせておきたい必携アイテム
コンパクトで持ち運びしやすく、外遊びや旅行にもぴったり。「子どもが缶を開けられなくて毎回呼ばれる……」というご家庭は、一つ持っておくと格段にラクになりますよ。
これからアウトドアがますます楽しくなる季節。ぜひセリアでチェックして、お出かけのお供に活用してみてくださいね！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama