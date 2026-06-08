moophemのナイトブラが話題♡夏も快適なシームレス設計をチェック

暑さが増すこれからの季節、下着のムレや締め付けに悩む女性も多いのではないでしょうか。そんな夏のインナー問題に寄り添うアイテムとして、インナーブランド「moophem（ムーフェム）」からシームレスナイトブラ「Smooré（スムーレ）」がAmazonで販売開始されました。通気性と吸汗速乾性を兼ね備えた快適設計に加え、期間限定の特別セールも実施。毎日を心地よく過ごしたい方に注目の新アイテムです♡

夏の不快感を軽減する快適設計

気温が高くなる夏は、ブラジャー内部に熱や湿気がこもりやすく、ムレやベタつきが気になる季節です。特にワイヤーやホックによる締め付けは、就寝時の不快感につながることもあります。

「Smooré」は、そんな悩みに応えるために開発されたノンワイヤータイプのシームレスブラ。吸汗速乾性に優れた素材を採用し、汗を素早く吸収して逃がすことで、サラリとした着け心地をキープします。

素材はナイロン66％、ポリウレタン34％。高い伸縮性を持ち、身体の動きに合わせてしなやかにフィットします。カップ浮きやアンダーのズレを軽減しながら、優しくバストを支えてくれるのも魅力です。

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女性の声から生まれた3つのポイント

「Smooré」には、現代女性のリアルな悩みに寄り添う工夫が詰まっています。

まず注目したいのが、縫い目や継ぎ目を極力なくしたシームレス仕様。肌当たりがなめらかで、薄手のTシャツやタイトなトップスを着てもラインが響きにくくなっています。

さらに、昼夜兼用で使えるデザインもポイント。ナイトブラとしてはもちろん、日中のブラトップ代わりやヨガ、ストレッチなどの軽い運動時にも活躍します。

「下着をシーンごとに着替えるのが面倒」「一日中ラクに過ごしたい」という方にぴったりのアイテムです♪

商品ラインナップと価格情報

シームレスブラ（幅広ショルダー）



肩への負担を軽減する幅広ストラップと、横流れを防ぐ脇高構造を採用。背中の段差も目立ちにくく、安定感のある着け心地が魅力です。

価格：3,380円（税込）→タイムセール価格：1,994円（税込）

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスブラ（細ストラップ）



アジャスター付きで長さ調整が可能。胸元の開いたトップスにも合わせやすく、華奢な印象に見せてくれるデザインです。

価格：3,380円（税込）→タイムセール価格：1,994円（税込）

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスショーツ（近日販売予定）



お尻を包み込むホールド感とズレにくい設計が特徴。綿100％クロッチを採用し、ムレにも配慮されています。

価格：2,480円（税込）

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

※シームレスショーツは近日発売予定のため、今回のセール対象外です。

今年の夏は快適インナーで心地よく

「自分のための心地よさ」を追求して誕生したmoophemのナイトブラ「Smooré」。通気性、吸汗速乾性、伸縮性を兼ね備えた設計は、暑い季節のインナーストレスを軽減してくれます。

Amazonでは2026年6月6日（土）から6月14日（日）23:59まで、41％OFFの特別価格で購入できるチャンス♡夏を快適に過ごすための新しい定番インナーとして、ぜひチェックしてみてください。