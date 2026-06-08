タレントの関根勤（72）が、8日までにYouTubeチャンネルを更新。自身が最近注目しているというタレントをゲストに呼び、対談した。

関根がゲストに呼んだのは、タレントの「いわたまあり」。兵庫出身の女優で「花王ビオレ」や「タウンワーク」など大手のテレビCMに出演するほか、高い演技力を生かしTiktokで「現代の女性あるある」を投稿し大バズリ。日本テレビ「今夜くらべてみました 」や「しゃべくり007」などの人気番組にも出演し話題を集めている。さらに武術太極拳（カンフー）で、2017年「第7回世界伝統武術大会」では世界一になるほどの実力を持つマルチタレントだ。

関根は「僕はずっと、YouTubeの『49秒お笑いバトル』の動画をずっと見てて…」と、49秒のショートネタで芸人たちが笑いの腕を競い合う「まいにち賞レース」に出演しているいわたの動画を見たと告白。「それを見て、“すっごい人がでてきたな”と思って」と称賛すると、いわたは「えっ、ほんまですか！？関根さんに見ていただけていたんですね」と喜びの笑みを浮かべた。

関根は「いわたさんがやるのは“細かすぎて伝わらないモノマネ”ですもんね？ちょっと出てくるの遅かったのよ…。昔は年に数回やってたから、あれ、優勝できてたもん」と、過去にテレビでやっていた企画「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」に出ていれば優勝できたと吐露。

この発言に、いわたは「はい、オーディションを受けたりしていたんですよ」と告白。「でも、諸事情でなくなっちゃったりしたんです。もうちょっと早く世に出るべきでしたね、私」と悔やんだ。

いわたのネタについて、関根は「凄かったですよ、俺めっちゃ笑ったもん」と大絶賛。「なんだっけ、白金女子…」と言うと、いわたから「港区女子です！」とツッコミを受け、笑いを誘っていた。

この動画には「関根さん、いわたまありを見つけてくれてありがとうございます」「まさかのコラボ」「いわたまありさん初めて知りました。関根さんが好きそうなタイプの芸風ですね！」「いつかやるかと思って楽しみにしてました。予想以上に笑いこけました！」と、さまざまなコメントが寄せられた。