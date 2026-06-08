◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン最終日（2026年6月7日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、4ボギーの72で回り、通算3アンダーの6位だった。41回目の挑戦でのメジャー初優勝を逃した。

ホールアウト後にはU―NEXTのインタビューに答えた。一問一答は以下の通り。

――今日のゴルフはどうでしたか？

「すごく緊張するわけでもなく、いい集中力でスタートはできたと思います」

――毎年メジャー優勝を目指してる中で、どの辺りがあと1歩だと感じていますか？

「13番から3つボギーを打ってしまった。やっぱりああいうところで拾いながらチャンスを待つことが特に今日の後半は難しくできなかった。その辺りかなと思います。後半の5で2つ（バーディーを）取れていたら、また流れは違ったのかなと思います」

――10番のティーショットとかいいショットがあった。充実感、悔しさ、どちらが強いでしょうか？

「やはり優勝を目指してたので悔しさの方が大きいですけど、自分らしいショットもいくつかあったと思うので、また次の試合に向けて頑張っていきたいなと思います」