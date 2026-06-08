元ももいろクローバー（現ももいろクローバーZ）のメンバーで女優、歌手の伊倉愛美（32）が8日までにXを更新。第2子女児の出産を発表した。

「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告した上で「切迫早産で入院したりと 不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と書き出した。そして新生児の写真を公開した。

伊倉は00年のNHK「ひとりでできるもん！」の3代目・今田まい役や04年の同局「天才てれびくんMAX」にレギュラー出演していた。ももいろクローバー結成時のメンバーとしても知られる。現在はフリーで活動。22年9月、一般男性と結婚。24年10月に第1子男児を出産。

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以下、発表全文。

ご報告

先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です

切迫早産で入院したりと 不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました。

妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています。

二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです

伊倉愛美