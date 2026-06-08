攻められると相手が嫌な攻撃で狙うべきエリアの代表格「ポケット」とは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

攻められると相手が嫌な攻撃で狙うべきエリアの代表格「ポケット」とは

相手にとって嫌だと思うエリアを攻めよう

【どうして】ポケットを狙うことで効果的にゴールをとれるから ポケットは攻撃で狙うべきエリアの代表格

相手が嫌だと思うのは個人のプレーだけではなく攻める場所にもあります。攻撃時に相手が嫌がるエリアというのはペナルティエリア内の左右に位置するポケットです。ポケットにボールを運んだり選手がポジションをとることで、決定的なチャンスをつくれるプレーの選択肢が多くなります。

ポケットでパスを受ければシュートが打てますし中へのラストパスも出せます。相手からすればボールウォッチャーとなりやすく、自分のマークを見失うためディフェンス対応が難しくなります。崩しで狙うエリアとして、ポケットは重要視されています。

コーチからひとこと

動きによってスペースを作って使うことが意図的にできる選手は、サッカーIQが高い選手と言えます。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏