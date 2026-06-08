ダイエットにおいて「やせた後の自分を強くイメージする」のが重要な理由とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

ダイエットにおいて「やせた後の自分を強くイメージする」のが重要な理由

先にゴールを決めておく

僕は「思考は現実化する」と思っています。著書『月曜断食』は、まだ出版の予定も決まっていない段階から本を出すと決め、実際にそれを現実化することができました。この本を手にとっていただいた人の多くは、「何かしら変わりたい」という想いを持っているはず。

明確な目標がある人もいれば、漠然としている人もいるでしょう。ここでお伝えしたいのは、ずぼら断食を成功させるためには、最終的にどんな自分になりたいのかをできるだけ具体的にイメージし、「自分はこうなるんだ」と強く決めて行動するのが、大切だということです。

そういった最終到達地点にある目標を、望遠鏡の目標といいます。山に例えるなら山頂です。ただし、登山に慣れない人が無理をして急に山頂を目指すと挫折の恐れがありますので、まずは数日間で達成できる顕微鏡の目標を持ち、一歩ずつ着実に進んでいきましょう。

「０・５㎏落とす」「駅では階段を使う」といったダイエットに直結する目標はもちろん、「待ち合わせの５分前に到着する」「玄関を掃除する」など、目指したい自分に近づくための簡単な行動でもＯＫです。この小さな積み重ねが、確実に未来の〝なりたい自分〞を引き寄せてくれるはずです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』