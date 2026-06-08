◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２打差の５位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーの６位で大会を終え、悲願のメジャータイトルには届かなかった。ツアー通算７勝の実力者は、今回が４１回目のメジャー挑戦だった。

ホールアウト後、「すごく緊張するわけでもなく、いい集中力でスタートできた。今日も１３番から３つボギーを打ってしまった。ああいうところで拾いながらチャンスを待つということが、特に今日は後半難しくてできなかった。後半のパー５で２つ取れていたらまた流れが違っていたのかなと思う」と振り返った。

１番パー５はグリーン奥からの３打目を２メートル弱に運びバーディーでスタート。３番で残り１１７ヤードの第２打を１・５メートルにつけ、さらに伸ばした。６番パー３はティーショットをグリーン中央のバンカーに入れるピンチに見舞われたが、２打目はピンに当たって止まりパーをセーブした。８番でフェアウェーからの２打目をグリーン右に外し、３打目はグリーン左へ。この日初めてのボギーを喫した。

２７０ヤードの１０番パー４で、１オンに成功しバーディーを奪取。この時点で１打差に迫ったが、風が強まった後半は苦しい戦いが続いた。１２番は３メートル近いパーパットをねじ込むも、１３番でティーショットを左に曲げ、パーパットが１０メートル残りボギー。直後の１４番パー３はティーショットがグリーン奥のラフまで転がり、寄せきれず。１５番では１メートル強のパーパットがカップに蹴られ、３パット。３連続ボギーで後退した。

全米女子オーオープンには悔しい記憶がつまっている。２０２１年に笹生優花とのプレーオフに敗れて２位、２３年は首位で出た最終日に崩れ４位に終わった。今回も頂点が見える位置で最終日を戦いながら、届かなかった。「優勝を目指していたので、悔しさの方が大きいけど、自分らしいショットもいくつかあった。また次の試合に向けて頑張っていきたい」。次のメジャー大会、全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ、再び立ち上がる。