気象庁は、8日午前9時05分に津波注意報を発表しました。

気象庁によりますと、8日午前8時38分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されます。

津波注意報が発表された地域は、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島などです。

海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

◆津波情報をエリアごとに詳しく

予想される最大波の高さと第１波の到達予想時刻は下記の通りです。

＜津波注意報が発表されている地域＞

・茨城県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・千葉県九十九里・外房

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・千葉県内房

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・伊豆諸島

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・小笠原諸島

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時00分

・相模湾・三浦半島

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時30分

・静岡県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・愛知県外海

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後1時00分

・三重県南部

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・和歌山県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・高知県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・宮崎県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・鹿児島県東部

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時30分

・種子島・屋久島地方

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午後0時00分

・奄美群島・トカラ列島

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・沖縄本島地方

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・大東島地方

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時30分

・宮古島・八重山地方

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：午前11時00分

◆津波情報について

「津波注意報」が発表された場合

津波注意報は、予想される津波の最大波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合に発表されます。海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆します。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

