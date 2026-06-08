気象庁によると、8日午前8時38分にフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生し、この地震の影響で、関東地方などに津波注意報が出ました。

関東地方、伊豆・小笠原諸島、東海地方、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部などに津波注意報が出ました。ただちに海岸や川岸から離れてください。

予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。

津波注意報が出ている宮古島・八重山地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前11時00分です。

奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前11時30分です。

小笠原諸島、種子島・屋久島地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時00分です。

三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時30分です。

千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後1時00分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

磯釣り（や海水浴）など海に入っている方はすぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。