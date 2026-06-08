宮古島・八重山地方に津波注意報が発表
気象庁によりますと午前8時38分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。
宮古島・八重山地方には、津波注意報が発表されています。石垣島石垣港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後0時5分。
宮古島平良の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後0時19分。
西表島の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後1時36分。
与那国島・久部良の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後0時7分。
沖縄本島地方には、津波注意報が発表されています。那覇の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後0時3分。
久米島の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後0時4分。
沖縄市中城湾港の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前11時40分。
沖縄・南城市安座真の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前11時38分。
大東島地方には、津波注意報が発表されています。南大東漁港の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前11時33分。
種子島・屋久島地方には、津波注意報が発表されています。種子島熊野の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午前11時10分。
種子島西之表の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前11時40分。
奄美・トカラには、津波注意報が発表されています。奄美中之島の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午前11時46分。
奄美大島・奄美市小湊の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午前11時23分。
奄美大島・奄美市名瀬の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午前11時54分。
小笠原諸島には、津波注意報が発表されています。小笠原・父島二見の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時21分。
和歌山県には、津波注意報が発表されています。和歌山・那智勝浦町浦神の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時31分。
和歌山・串本町袋港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時36分。
和歌山の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前11時14分。
和歌山・御坊市祓井戸の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時40分。
和歌山・白浜町堅田の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時33分。
高知県には、津波注意報が発表されています。高知・室戸市室戸岬の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時42分。
高知・土佐清水の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時51分。
高知の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時46分。
高知・須崎港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時45分。
高知・中土佐町久礼港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時46分。
宮崎県には、津波注意報が発表されています。宮崎・日向市細島の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前11時5分。
宮崎・日南市油津の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時56分。
宮崎港の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前10時52分。
鹿児島東部には、津波注意報が発表されています。鹿児島・南大隅町大泊の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前11時40分。
鹿児島・志布志港の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午前11時5分。
伊豆諸島には、津波注意報が発表されています。三宅島坪田の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時14分。
八丈島・八重根の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時46分。
神津島港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時37分。
三宅島阿古の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時21分。
八丈島神湊の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時12分。
伊豆大島岡田の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時59分。
静岡県には、津波注意報が発表されています。静岡・沼津市内浦の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時10分。
静岡清水の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時1分。
静岡御前崎の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時45分。
静岡舞阪の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時32分。
静岡・南伊豆町手石港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時41分。
静岡・下田港の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時26分。
静岡・西伊豆町田子の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時39分。
静岡焼津の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午後11時38分。
静岡伊東の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後11時4分。
愛知外海には、津波注意報が発表されています。愛知・田原市赤羽根の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時14分。
三重南部には、津波注意報が発表されています。三重鳥羽の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時45分。
三重尾鷲の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時24分。
三重・熊野市遊木の津波到達予想時刻は午後1時0分、満潮時刻は午前10時23分。
茨城県には、津波注意報が発表されています。茨城・神栖市鹿島港の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時26分。
茨城大洗の津波到達予想時刻は午後2時0分、満潮時刻は午後10時17分。
千葉九十九里・外房には、津波注意報が発表されています。千葉銚子の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時27分。
千葉・勝浦市興津の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時46分。
千葉内房には、津波注意報が発表されています。千葉・館山市布良の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時47分。
相模湾・三浦半島には、津波注意報が発表されています。神奈川・小田原の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後10時58分。
神奈川・三浦市三崎漁港の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後11時1分。
神奈川・三浦市油壺の津波到達予想時刻は午後1時30分、満潮時刻は午後11時1分。北海道太平洋東部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。北海道太平洋中部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。北海道太平洋西部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。青森日本海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。青森太平洋沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。岩手県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。宮城県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。福島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。東京湾内湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。伊勢・三河湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大阪府には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。兵庫瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。淡路島南部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。岡山県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。広島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。徳島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。香川県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。愛媛宇和海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。愛媛瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。山口瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。福岡瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。長崎西方には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。熊本天草灘沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大分瀬戸内海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。大分豊後水道沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。鹿児島西部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。