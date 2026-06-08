開催：2026.6.8

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 13 [エンゼルス]

MLBの試合が8日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

2回表、9番 セバスチャン・リベロ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAD 0-2 LAA

3回裏、3番 カイル・タッカー 2球目を打ってキャッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 1-2 LAA

4回表、9番 セバスチャン・リベロ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAD 1-4 LAA

5回表、8番 ホセ・シリ 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAD 1-6 LAA

6回裏、6番 ダルトン・ラッシング 4球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 4-6 LAA、7番 ライアン・ウォード 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 5-6 LAA

7回表、6番 ジョ・アデル 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAD 5-8 LAA、9番 セバスチャン・リベロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAD 5-9 LAA、1番 ザカリー・ネト 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでエンゼルス得点 LAD 5-12 LAA

9回表、9番 セバスチャン・リベロ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAD 5-13 LAA

試合は5対13でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで7勝4敗0S。負け投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで3勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.302となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 08:56:21 更新