「ペースメーカーは正常に作動」試合中に倒れたエリクセンは大丈夫なのか？ 医師の見解「原因を突き止める必要がある」
試合中に“また”倒れてしまった。
2021年EUROのフィンランド戦で心停止を起こし、その後は埋め込み型のペースメーカーを装着してプレーしているデンマーク代表のクリスティアン・エリクセン。現地６月７日に行なわれた国際親善試合のウクライナ戦でも、アクシデントに見舞われた。
65分、背番号10はプレーと関係ないところで、胸を押さえてピッチに伏せる。英公共放送『BBC』によれば、キャプテンのピエール＝エミル・ホイビェアはデンマークの放送局TV２に対し、「スローインがあって、僕はサイドに出た。振り返ると、クリスティアンが地面に倒れ込んでいるのが見えた。彼の反応や、それが何を意味するのかは、僕たちも分かっていた」と語っている。
状態が懸念されたが、大きな問題はなさそうだ。デンマーク・サッカー協会が、モーテン・ボーゼン医師の言葉を伝える。
「クリスティアンは元気で、自力でグラウンドを後にしました。私の見るところ、ペースメーカーは正常に作動しています。彼は一時的に意識を失いましたが、すぐに意識を取り戻し、私たちはすぐに彼と連絡を取ることができました。
現在、彼は病院で詳しい検査を受け、今回の出来事の原因を突き止める必要があります。私たちは彼と病院の医師たちと常に連絡を取り合っています。クリスティアンは元気で、選手全員に無事だと伝えてほしいと頼まれました」
34歳MFの回復を誰もが願っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2021年EUROのフィンランド戦で心停止を起こし、その後は埋め込み型のペースメーカーを装着してプレーしているデンマーク代表のクリスティアン・エリクセン。現地６月７日に行なわれた国際親善試合のウクライナ戦でも、アクシデントに見舞われた。
65分、背番号10はプレーと関係ないところで、胸を押さえてピッチに伏せる。英公共放送『BBC』によれば、キャプテンのピエール＝エミル・ホイビェアはデンマークの放送局TV２に対し、「スローインがあって、僕はサイドに出た。振り返ると、クリスティアンが地面に倒れ込んでいるのが見えた。彼の反応や、それが何を意味するのかは、僕たちも分かっていた」と語っている。
状態が懸念されたが、大きな問題はなさそうだ。デンマーク・サッカー協会が、モーテン・ボーゼン医師の言葉を伝える。
現在、彼は病院で詳しい検査を受け、今回の出来事の原因を突き止める必要があります。私たちは彼と病院の医師たちと常に連絡を取り合っています。クリスティアンは元気で、選手全員に無事だと伝えてほしいと頼まれました」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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