「ペースメーカーは正常に作動」試合中に倒れたエリクセンは大丈夫なのか？ 医師の見解「原因を突き止める必要がある」

「ペースメーカーは正常に作動」試合中に倒れたエリクセンは大丈夫なのか？ 医師の見解「原因を突き止める必要がある」