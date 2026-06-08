猫ちゃんはいつだって自由奔放。それは飼い主さんが真剣に仕事をしている時も変わらないようです。飼い主さんが思わず仕事の手を止めてしまった『ネコハラ』の光景が、再生回数1万回を超えて注目を集めることに。その光景を見た人からは、「羨ましすぎます」「こんなネコハラなら大歓迎です」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：仕事中にやってきた猫→キーボードの前に座って…甘えん坊すぎる様子】

飼い主さんが仕事をしていると、影丸くんがやってきて…

Instagramアカウント『影丸と小町』に投稿されたのは、仕事中に『パワハラ』ならぬ『ネコハラ』をされた時の光景。

その日、サバトラ猫の影丸くんの飼い主さんは、仕事をするためパソコンに向かうことに。しかし、そこには思いがけない障害が立ちはだかることとなったのだとか。それは…影丸くんが飼い主さんとキーボードの間に割り込んできたこと！

キーボードの前にちょうど猫ちゃんがひとり入れるスペースがあったため、そこを休憩場所に選んだ影丸くん。自分とキーボードの間に座られてしまった飼い主さんは、影丸くんを右腕と左腕の間に囲んで、なんとかキーボードが打てる体勢を確保することに。見ている人はそのほのぼのとした光景に癒されてしまいますが、飼い主さんはなんだかちょっと大変そうです。

仕事の手を止めて撫でてあげる飼い主さん

キーボードの前を陣取り、飼い主さんにかまってほしそうにしていた影丸くん。そんな影丸くんの姿を見た飼い主さんは、しばらくするとキーボードを打つ手を止めて、影丸くんを撫でてあげることにしたそう。

飼い主さんに優しく撫でてもらった影丸くんは、まるでお母さんに甘える赤ちゃんのように飼い主さんの腕に頭を押し付けていたとのこと。いくつになっても甘えん坊な影丸くんにキュンとしてしまいます。

そうして飼い主さんが仕事の手を止めて撫でてあげていると、飼い主さんのお顔をふと覗きこんできた影丸くん。こんなに可愛い仕草をされたら、仕事を放り出してずっと撫でてあげたくなってしまいそうです。

そのまま眠ってしまった影丸くん

飼い主さんに撫でてもらって、嬉しさいっぱいの影丸くん。すると…影丸くんは、いつしか飼い主さんの腕の中で眠り始めてしまったそう。これでは仕事を進めることができません。

しかし、飼い主さんはそんな影丸くんを引きはがすことなく、優しく撫で続けてあげたそう。

影丸くんを撫でてあげながら物思いにふけるように上を向く飼い主さんの心の中はきっと、影丸くんにかまってあげたい気持ちと、仕事を終わらせないといけないという複雑な気持ちで満たされていたことでしょう。

そんな『パワハラ』ならぬ『ネコハラ』の光景には、「これはお仕事する手止めちゃいますね」「バブバブでかわいい～！」「いいなぁ～ネコハラされたい」と、絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『影丸と小町』では、そんな甘えん坊な影丸くんと、妹猫の小町ちゃんの幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

影丸くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「影丸と小町」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。