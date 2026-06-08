ゆったりと横になる猫。ふと猫の手を見てみると…？予想外の可愛すぎる行動が面白いと反響を呼んでいます。注目を浴びている投稿は記事執筆時点で16.4万回も表示され、1.9万いいねを記録しました。

【写真：ゆったりとくつろぐ猫→おててを見たら…思わず笑ってしまう『予想外すぎる行動』】

個性的なくつろぎ方

Xアカウント「m」に投稿されたのは、猫の『もずく』ちゃん。この日もずくちゃんは、横になりゆったりとくつろいでいたそう。そんなもずくちゃんの姿を見ていた飼い主さんが、あることに気づいたのだとか。

手をそろえて伸ばしていたというもずくちゃん。なんとその手が、置いてあったメッシュポーチの中にすっぽりと入っていたのだといいます。予想外なもずくちゃんの行動を見た飼い主さんは思わず笑ってしまったとか。

可愛い手を詰め込んで

愛らしい手をメッシュポーチにわざわざ詰め込んでいたもずくちゃん。ゆったりした時間を過ごすためには、手を入れてしまうとリラックスできないのではないかと思いました。

そうして他の投稿を見てみると、この布団のそばにいるもずくちゃんの姿をたくさん見ることができました。同居猫の『まろ』ちゃんや飼い主さんと一緒にいることもあるようです。きっとお気に入りの場所なのでしょう。そうは言っても、ここのところ気温が上がってきました。もしかしたら布団が熱くて、それでもこの場所にいたくてメッシュポーチに手を入れて涼もうとしていたのかもしれませんね。

大好きな場所にいたいという気持ちを叶えるために、工夫を凝らしたもずくちゃん。あまりにも可愛らしい発想に思わず笑みがこぼれます。

メッシュポーチに手を入れたもずくちゃんの姿が可愛らしいと、多くのXユーザーから注目を集めました。これから暑い夏がくるので、もずくちゃんがさらに試行錯誤する姿も見られるかもしれません。

Xアカウント「m」では、もずくちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。のびのびと自由に暮らす猫たちの面白い行動から目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。