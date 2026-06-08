26歳年上のIT企業役員の夫を持ち、4人の子どもを育てるセレブママの菊池瑠々（31）が、『ななにー地下ABEMA』（ABEMA）の放送内で、自宅のクローゼットから生々しい札束やガチの銀行口座残高を次々と公開し、共演者を驚愕させた。

【映像】公開したタンス貯金と預金残高＆26歳年上の夫

番組の企画「華麗なるセレブママの世界 〜ご自宅大公開＆旦那も登場SP〜」では、スタジオに豪華絢爛なセレブママたちが集結し、それぞれが常識を超える私生活を告白した。資産数億円規模の規格外な日常が次々と明らかになる中、最後に自宅への潜入映像が公開されたのが菊池であった。菊池はスタジオで「家賃は170万円くらいです」とあっさり告白。品川区にある450平米の一軒家でのラグジュアリーな暮らしを披露した。

菊池の自宅に潜入すると、およそ50畳のリビングダイニングに置かれた200万円の酸素カプセルや、1600万円の高級車テスラが停まるガレージなど、規格外の設備が次々と紹介された。しかし、続いて公開されたウォークインクローゼットの調査を進めると、床に置かれた紙袋の影から、平たい箱が出現した。

菊池が「箱は……あの、金（かね）です。へそくりです」と言って蓋を開けると、中には帯封がついたままの100万円の札束やバラの紙幣が雑然と詰め込まれており、スタジオは一時騒然。ひな壇に並んでいたセレブママの安田衣里さんから「税務署、大丈夫ですか！？」と直球の質問が飛ぶと、菊池は「大丈夫です！綺麗なお金です！ちゃんと納税されたお金なんで」と笑いながら慌てて身白ぎした。スタッフから今いくら入っているのか聞かれると「今はもう少ないんですよ。120万あるかないかくらい」と答え、以前は1000万円ほど入っていたが、夫の禁煙成功祝いとして200万円の海外旅行費用に充てたという家族思いなエピソードも飛び出した。

驚きはタンス貯金だけにとどまらず、菊池は自身のスマートフォンの画面を迷いなくカメラに向け、銀行口座のリアルな残高を公開。「18,654,583円」、さらに画面をスワイプして別の口座の「21,198,327円」を次々と晒し、スタッフも「そんなに見せちゃう？」と困惑。木箱の現金と合わせて総額およそ4100万円にのぼる「ガチのへそくり」が明らかになった。菊池はこの大金を、去年からドハマりしているというポーカーの大会エントリー費や海外遠征の軍資金（通称ポーカー貯金）だと明かし、「ポーカーの大会で一発当てて、子どものためにどれだけ残せるかっていう……」と真剣な表情で熱弁。普段着やバッグは格安オンラインサイト「SHEIN」の200円商品を愛用しているという驚きのギャップと破天荒ぶりに、スタジオは最後まで笑いと感心の声に包まれていた。