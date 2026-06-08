「目標がないと前向きに生きられへん」 ザ・ぼんちが語る“老いない漫才論”
漫才ブームの記憶を背負いながら、若い世代の胸を借り、なお前へ進み続けるザ・ぼんち。55周年は、過去を懐かしむための節目でも、集大成でもない。次の一手を探し続ける通過点なのかもしれない。今回の「ザ・ぼんち芸道55周年挑戦ツアー」には、ぐろう、ニッポンの社長、金属バット、ヨネダ2000、モグライダー、ハンジロウら、世代も芸風も異なる芸人たちが名を連ねている。普通なら“記念ツアー”と銘打ってもおかしくない節目に、なぜ二人は「挑戦」という言葉を選んだのか。
◆芸歴55年でも挑戦し続ける
――今回のツアーは「挑戦ツアー」と銘打ち、世代の違う幅広い芸人と共演されています。なぜ「挑戦」なのでしょうか。
まさと：おさむさんが「“師匠”とか“ベテラン”の枠に収まってる場合じゃない」ってよく言うんです。それは僕も同じ考えですし、今のザ・ぼんちが完成形じゃないことを証明したいんですよね。もっともっと進化していくためのツアーです。
おさむ：今の若い人たちのレベルの高さには感心しかないです。あんなもん、僕にはできない。そんななかで僕がどうやったら勝てるかといえば、元気よく一生懸命しゃべってぶつかるだけ。それでしか勝てない。守りに入ったら絶対に負けますから、若い人の胸を借りるつもりで飛び込んでいます。
――共演者もニッポンの社長さん、金属バットさん、ヨネダ2000さん、モグライダーさん、ハンジロウさんなど、かなりバラエティに富んでいます。
まさと：オファーを受けたコンビもいますし、会社と相談して決めたコンビもいます。会場も去年の単独ツアーより大きくなっているので、会社には「無茶しなや」って言われています（笑）。ハンジロウさんは去年からやりたいなと思っていて、2年越しで共演が決まりました。モグライダーさんとハンジロウさんは事務所も違うので、どんな空気になるかわからない。楽しみだけど、ある意味アウェーでもあるので、しっかり自分たちを出していかないといけないなと思っています。
――この取材前日にはヨネダ2000さんとのツーマンライブもありました。
まさと：自分たちで言うのもおこがましいですけど、お客さんは“おもろいもん”を見られたんちゃうかなと思います。
おさむ：すごくいいお客さんでしたね。楽しみに来てくれた人も多かったなかで、期待には応えられた気がしています。
まさと：その場のノリで、ヨネダ2000さんがM-1グランプリで披露した、松浦亜弥さんの曲に合わせてバスケットボールをするネタを、僕らがやったんです。それも喜んでもらえた。コラボレーションって、トークだけじゃなくてもいいんだなと勉強になりました。
※ヨネダ2000は独特なリズムネタやシュールな世界観で知られる若手女性コンビ。世代も芸風も異なる両者の“即興コラボ”は、今回の挑戦ツアーを象徴する場面でもあった。
◆「目標がなかったら前向きに生きていけない」
――ツアータイトルにある「芸道55周年」というフレーズは、集大成のようにも見えます。
まさと：結構、集大成みたいなことばっかりやってるんですよ（笑）。70歳を過ぎても「挑戦」って言ってるくらいですから、本当の集大成はまだまだ先ちゃいますかね。今回のツアーが終わったら、「チャレンジ2」って言い出すかもしれません。
おさむ：後悔がないように、やりたいことをやっておこうという気持ちはあります。チャレンジできるときにやっておかないと、肉体的にも「また今度」がいつ来るかわかりませんから。
――今後の目標や夢はありますか。
まさと：それを今、探しています。目標がなかったら前向きに生きていけないですからね。上方漫才大賞を受賞して、一段落ついてホッとはしています。でも、それで終わったらあかん。今回のツアーもそうですし、何か「なるほど！」と思えるものを見つけたいですね。
◆芸歴55年でも挑戦し続ける
まさと：おさむさんが「“師匠”とか“ベテラン”の枠に収まってる場合じゃない」ってよく言うんです。それは僕も同じ考えですし、今のザ・ぼんちが完成形じゃないことを証明したいんですよね。もっともっと進化していくためのツアーです。
おさむ：今の若い人たちのレベルの高さには感心しかないです。あんなもん、僕にはできない。そんななかで僕がどうやったら勝てるかといえば、元気よく一生懸命しゃべってぶつかるだけ。それでしか勝てない。守りに入ったら絶対に負けますから、若い人の胸を借りるつもりで飛び込んでいます。
――共演者もニッポンの社長さん、金属バットさん、ヨネダ2000さん、モグライダーさん、ハンジロウさんなど、かなりバラエティに富んでいます。
まさと：オファーを受けたコンビもいますし、会社と相談して決めたコンビもいます。会場も去年の単独ツアーより大きくなっているので、会社には「無茶しなや」って言われています（笑）。ハンジロウさんは去年からやりたいなと思っていて、2年越しで共演が決まりました。モグライダーさんとハンジロウさんは事務所も違うので、どんな空気になるかわからない。楽しみだけど、ある意味アウェーでもあるので、しっかり自分たちを出していかないといけないなと思っています。
――この取材前日にはヨネダ2000さんとのツーマンライブもありました。
まさと：自分たちで言うのもおこがましいですけど、お客さんは“おもろいもん”を見られたんちゃうかなと思います。
おさむ：すごくいいお客さんでしたね。楽しみに来てくれた人も多かったなかで、期待には応えられた気がしています。
まさと：その場のノリで、ヨネダ2000さんがM-1グランプリで披露した、松浦亜弥さんの曲に合わせてバスケットボールをするネタを、僕らがやったんです。それも喜んでもらえた。コラボレーションって、トークだけじゃなくてもいいんだなと勉強になりました。
※ヨネダ2000は独特なリズムネタやシュールな世界観で知られる若手女性コンビ。世代も芸風も異なる両者の“即興コラボ”は、今回の挑戦ツアーを象徴する場面でもあった。
◆「目標がなかったら前向きに生きていけない」
――ツアータイトルにある「芸道55周年」というフレーズは、集大成のようにも見えます。
まさと：結構、集大成みたいなことばっかりやってるんですよ（笑）。70歳を過ぎても「挑戦」って言ってるくらいですから、本当の集大成はまだまだ先ちゃいますかね。今回のツアーが終わったら、「チャレンジ2」って言い出すかもしれません。
おさむ：後悔がないように、やりたいことをやっておこうという気持ちはあります。チャレンジできるときにやっておかないと、肉体的にも「また今度」がいつ来るかわかりませんから。
――今後の目標や夢はありますか。
まさと：それを今、探しています。目標がなかったら前向きに生きていけないですからね。上方漫才大賞を受賞して、一段落ついてホッとはしています。でも、それで終わったらあかん。今回のツアーもそうですし、何か「なるほど！」と思えるものを見つけたいですね。