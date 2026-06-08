人気レースクイーンの根岸しおり（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“公団カラー”のミニスカ・コス姿で、「SAKAE MOTORSPORTS」のスーパー耐久・富士24時間レースでのST-5Fクラス優勝を報告した。

「S耐富士24Hお疲れ様でした ST-5F 11号車 FCR58 SAKAE MOTORSPORTS FIT 公団ちゃんは…クラス優勝です」と報告。

チームのマシンカラーと同じ黄色に紅白ラインのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「チーム念願の初優勝…立ち会えたことが本当に幸せです 過酷な24時間レース、沢山の応援をありがとうございました」と感謝した。

「SAKAE MOTORSPORTS」11号車は、旧日本道路公団（現・NEXCO）のパトロールカーのような黄色い車体に紅白のバンパーというデザインで、“公団ちゃん”の愛称で親しまれている。

ハッシュタグでは「公団ちゃん」「S耐」「レースクイーン」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「優勝おめでとうございます！！凄い！！」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「公団ちゃん、お疲れさまでした」「Beautiful」「24Hレースが大好きです」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。